Нападет ли Путин на НАТО — сравнение армий и вооружения

Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии США на учениях НАТО рядом с портом Констанца на Черном море, Румыния ФОТО: AP

Вероятность прямого конфликта между РФ и НАТО высока, как никогда. НАТО и ЕС резко увеличивают военные бюджеты, США развертывают в Европе гравитационные бомбы, а в Госдуме РФ грозятся бомбить Америку. Новини.LIVE провели анализ армий НАТО и РФ, а также выяснили, чье оружие сильнее на поле боя.

Новые расходы на оборону для стран НАТО и американская "ядерка" в Европе

Президент США Дональд Трамп в своем первом крупном международном выступлении после возвращения в Белый дом, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил о необходимости увчеличения военных расходов всех стран-членов НАТО до 5% ВВП. Хотя в 2024 году некоторые члены НАТО едва ли смогли дотянутся до 2%. А главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, в очередной раз призвал не игнорировать угрозу.

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"Намерения России не ограничиваются конфликтом с Украиной", - заявил Каволи.

По его мнению, есть, по крайней мере, три составляющие такого убеждения. Первая - это то, о чем говорит правительство РФ, которые буднично объявляют угрозы в адрес других государств, включая союзников по НАТО. Во-вторых, они постоянно говорят о недовольстве мировым порядком и о своем желании заместить НАТО.

И хотя ранее НАТО не раз открыто заявляло о том, что не будут прямо вмешиваться в войну, которую РФ ведет против Украины, чтобы избежать прямого конфликта между Москвой и НАТО. Именно поэтому в Североатлантическом альянсе приняли решение не закрывать небо над Украиной, а также не отправлять в страну военный контингент НАТО. Это не помешало американцам за прошлый год развернуть в Великобритании модифицированные гравитационные бомбы B61-12, заявила администратор Национального управления ядерной безопасности США Джилл Хруби.

"Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты", - заявила Хруби. Мощностью таких бомб составляет до 50 килотонн — втрое больше, чем у сброшенной на Хиросиму.

По всей видимости это стало ответом на действия России и ее союзников. По словам Хруби, Россия часто прибегала к бряцанию ядерным оружием, разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, вышла из договора о запрете ядерных испытаний, пересмотрела свою ядерную доктрину, чтобы снизить порог для применения ядерного оружия, а также, похоже, изучает ядерное оружие космического базирования в качестве новой опоры своих ядерных сил.

Сравнение армий

Но одним ядерным оружием войну не выиграть. В случае развертывания глобального конфликта многое будет зависеть и от традиционных видов вооружения. В этой части, НАТО существенно превышает РФ по ряду показателей. В том числе, по количеству армии, а также финансовым возможностям.

К примеру, военный бюджет только США в 2025 году составляет 895 млрд долл., в то время как российские расходы на войну в этом году запланированы на уровне 145 млрд долл. А общая численность военнослужащих в странах НАТО примерно в два раза превосходит возможности РФ. Согласно данным компании Statista, общий военный персонал НАТО — около 7,6 млн человек, включая 3,4 млн солдат, находящихся на активной военной службе, и не включая резервистов. Россия имеет армию примерно в 1,5 млн человек, а общий персонал армии РФ составляет около 3,5 млн человек.

Более подробное сравнение армий НАТО и РФ см. в инфографике.

Чем воюет НАТО и РФ

Чтобы детальнее разобраться в расстановке сил вероятных противников, мы сравнили не только количественные показатели, но и характеристики основных обрацов военной техники, которые стоят на вооружении НАТО и РФ. И если в количестве, по некорым позициям, РФ впереди, то технологическое преимущество – на стороне НАТО.



Артиллерия - количество против качества

Не секрет, что одну из ключевых ролей на поле боя в Украине играет артиллерия. И, к сожалению, разница в количестве артиллерии весомая. По данным Global FirePower 2025, совокупное количество самоходной артиллерии у НАТО составляет порядка 1,2 тыс. единиц. Для сравнения: у РФ – почти 5 тыс. Примерно 1 к 2 соотношение и в количестве буксируемой артиллерии. В то же время, у НАТО есть свой козырь: практически все западные установки превосходят своих оппонентов из армии РФ.

Главное отличие – в калибре. Системы НАТО используют калибр 155 мм, тогда как в СССР и РФ – 152 мм. Казалось бы, разница минимальная. Но на самом деле эта разница составляет порядка 10% в дальности и мощности, из-за того что сам снаряд больше. А это уже кардинальным образом влияет на успех этих систем на поле боя. Но главное превосходство, как говорят эксперты, заключается в технологичности. Более того, каждый отдельно взятый образец техники имеет свои особенности.

"Если мы берем стандартный осколочно-фугасный снаряд, то западная артиллерия превосходит советскую в точности и дальности стрельбы. В советской или российской артиллерии эта дальность заканчивается на 28 км, если говорить о 152 мм снаряд, а в западных начинается от 30 км", – говорит Новини.LIVE полковник запаса ВСУ, военный аналитик Олег Жданов.

Дальше увеличивать дальность не имеет смысла, потому что за счет рассеивания снарядов резко падает точность. Поэтому дальнобойные снаряды – только корректируемые. Например, тот же M982 Excalibur или SMArt корректируются на последнем участке. С учетом специального заряда и активно-реактивного двигателя такие снаряды летят на 74 км. "Технология стволов и баллистика у снарядов НАТО на порядок лучше, чем у советских, которые стоят на вооружении у РФ", – говорит эксперт. При этом попадают они точь-в-точь, потому что корректируемые. Но есть минус – они очень дорогие. И на конвейер их очень много не поставишь.

Что касается РФ, то их "Гиацинт", Мста-С, Мста-Б, которые были произведены в 1980-х годах, уступают также по части автоматизации процессов. Взять ту же автоматизацию заряжания. "2с5 Гиацинт", а также 2с19 Мста-С – полуавтоматические и приходится вручную перекладывать боеприпасы.

У РФ могут закончиться танки

Похожая ситуация и с бронированными машинами. Одними из многочисленных натовских образцов, которые прошли испытания в бою против росийской техники, являются бронированые машины Брэдли. "Я бы хотел привести цитату украинского военного, который сказал, что удивлен, как СССР вообще собирался воевать с НАТО. Если сравнивать те же Брэдли и БМП, то это небо и земля. Брэдли выдердивает попадание танка. После чего может сохранить ходовые качества и жизнь экипажа. Я еще не видел чтобы совеские или российские аналоги вроде БМП или БМД выдерживали попадание из танка. Это наглядное сравнение. Есть также примеры, когда западные образцы сохраняют жизни бойцов даже при наезде на мину", – говорит Новини.LIVE Олег Жданов.

Что касается танков, то и здесь НАТО существенно опережает советские обрацзы, которые стоят на вооружении. "Даже у современных российских танков каркас и основные узлы остались от Т–72 и Т–80 – это их основные танки. Тот же Т-90 -– это глубокая модернизация. Они не могут даже современный двигатель разработать и до сих пор используют концепцию двигателя, который был установлен еще на Т-34. К тому же, как показало поле боя, наши бойцы с FPV дронами активно палят их Т–90. Также чувствуется преимущество танков "Leopard 2" , которые активно используются в Украине, как основное огневое средсвто поражения на первой линии. Они часто выходят на прямую дуэль с танками противника. Поэтому сейчас РФ использует свои танки в основном с закрытых позиций. Как мы в самом начале войны", – сказал нам Жданов.

К слову, в 2023 году украинские военные захватили предположительно новый Т-90М, однако позднее они обнаружили, что его пушка была произведена еще в 1992 году. А в британском Международном институте стратегических исследований (IISS) анализируя количество танков РФ, сделали вывод, что около 85% были просто сняты с хранения и "приведены в порядок". По данным аналитиков, речь тогда шла преимущественно о советских Т-72, а также о Т-62 и даже нескольких Т-55.

Как говорит нам Жданов, производство новых машин в РФ составляет не большее 200-220 танков в год. В то время, как украиснкие военные уничтожают от 150 до 300 танков каждый месяц. Такими темпами, по мнению, аналитиков Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS), запасы пригодных к восстановлению российских танков и боевых машин пехоты на складах достигнут "критической точки истощения" ко второй половине 2025 года.

Кто сильнее в небе

Авиация остается одним из немногих видов вооружений, где западная и советская техника еще не пересекались в боевых действиях на территории Украины. Во первых, Украина обладает лишь незначительным количеством западных самолетов. А во-вторых, те F-16, которые уже поступили на вооружение работают "в режиме ПВО".

Причем, весьма успешно. Как недавно сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в конце декабря, во время массированного обстрела Украины, украинский пилот F-16 за один боевой вылет сбил 6 ракет, две из которых авиационной пушкой, поставив мировой рекорд.

Поэтому судить можно разве что по техническим характеристикам. См. инфографику.

Но и в этом вопросе, как подчеркивает Жданов, РФ часто выдает желаемое за действительное. "Взять, например, их новый СУ-57. РФ его позиционирует, как истрибитель пятого поколения и утверждают, что он оснащен системой "Стелс". Эта система позволяет сделать самолет невидимым для радаров противника. Для этих целей, тот же F-35 сделан без единого шва и имеет сплошное, гладкое, как кожа дельфина, покрытие. А у СУ-57 обшивка крепится на саморезы, которые даже не были отполированые. А фюзеляж для СУ-57 разрабатыавался еще в 80-е годы, а первые испытания проходил в середине 90-х в Крыму. Новых систем управление у РФ не было. И РФ долго думали, что с ним делать. В итоге взяли с СУ-35 и засунули в корпус СУ-57", – говорит нам Жданов.



Такая же история с "несбиваемой" гиперзвуковой ракетой "Кинджал", которые регулярно сбивают в небе над Украиной.

Подводя итоги, Россия обладает значительным арсеналом танков, артиллерии и другого вооружения, тогда как НАТО располагает более технологически продвинутым вооружением, включая авиацию, высокоточное оружие и системы ПРО. Союзники НАТО также имеют более развитую логистическую инфраструктуру и объединенные усилия.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал депутатов Европарламента увеличить расходы на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.

Ранее, Новини.LIVE также провиводили сравнение армии Украины, РФ и ЕС.

