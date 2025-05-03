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Росія зазнає рекордних втрат у 2025 році, — британська розвідка

3 травня 2025 15:12
Євгенія Брюховецька - редактор
Для РФ 2025 рік стане найдорожчим щодо втрат, — розвідка Британії
Російські військові. Ілюстративне фото: Anadolu Agency
Євгенія Брюховецька - редактор

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії оцінила загальні втрати Росії на війні в Україні. Там припустили, які наслідки будуть для російського війська у разі продовження вторгнення у 2025 році.

Про це йдеться у даних британської розвідки від 3 травня.

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Тенденція щодо втрат РФ

За даними розвідки, особовий склад армії Росії міг зазнати близько 950 тисяч втрат вбитими та пораненими. Лише за перші чотири місяці 2025 року втрати сягнули 160 тисяч.

"Якщо такі втрати збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду людських втрат, що продовжує тенденцію до щорічного зростання втрат", — йдеться в огляді.

Загалом у квітні 2025 року середньодобові втрати російських військ становили понад 1 200 осіб, а за місяць було вбито чи поранено 36 тисяч солдатів. У березні ж цього року середньодобовий показник становив 1 300 осіб. 

"Поки що у 2025 році Росія не змогла перетворити постійні великі втрати на значні успіхи в Україні", — вважають у Міноборони Британії.

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Тенденція втрат РФ. Фото: Міноборони Британії

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський днями заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Наразі найбільше боїв на Покровському напрямку.

Також нещодавно воїни Сухопутних військ знищили російську систему ППО "Бук".

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