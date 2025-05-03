Для РФ 2025 год станет самым дорогим по потерям, - разведка Британии

Россия понесет рекордные потери в 2025 году — британская разведка
Разведка Министерства обороны Великобритании оценила общие потери России на войне в Украине. Там предположили, какие последствия будут для российского войска в случае продолжения вторжения в 2025 году.
Об этом говорится в данных британской разведки от 3 мая.
Тенденция относительно потерь РФ
По данным разведки, личный состав армии России мог понести около 950 тысяч потерь убитыми и ранеными. Только за первые четыре месяца 2025 года потери достигли 160 тысяч.
"Если такие потери сохранятся до конца 2025 года, это будет самым дорогим годом войны для России с точки зрения человеческих потерь, что продолжает тенденцию к ежегодному росту потерь", — говорится в обзоре.
Всего в апреле 2025 года среднесуточные потери российских войск составили более 1 200 человек, а за месяц было убито или ранено 36 тысяч солдат. В марте же этого года среднесуточный показатель составлял 1 300 человек.
"Пока что в 2025 году Россия не смогла превратить постоянные большие потери в значительные успехи в Украине", — считают в Минобороны Британии.
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