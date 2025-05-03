Для РФ 2025 год станет самым дорогим по потерям, - разведка Британии

Российские военные. Иллюстративное фото: Anadolu Agency

Разведка Министерства обороны Великобритании оценила общие потери России на войне в Украине. Там предположили, какие последствия будут для российского войска в случае продолжения вторжения в 2025 году.

Об этом говорится в данных британской разведки от 3 мая.

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Тенденция относительно потерь РФ

По данным разведки, личный состав армии России мог понести около 950 тысяч потерь убитыми и ранеными. Только за первые четыре месяца 2025 года потери достигли 160 тысяч.

"Если такие потери сохранятся до конца 2025 года, это будет самым дорогим годом войны для России с точки зрения человеческих потерь, что продолжает тенденцию к ежегодному росту потерь", — говорится в обзоре.

Всего в апреле 2025 года среднесуточные потери российских войск составили более 1 200 человек, а за месяц было убито или ранено 36 тысяч солдат. В марте же этого года среднесуточный показатель составлял 1 300 человек.

"Пока что в 2025 году Россия не смогла превратить постоянные большие потери в значительные успехи в Украине", — считают в Минобороны Британии.

Тенденция потерь РФ. Фото: Минобороны Британии

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на днях заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Сейчас больше всего боев на Покровском направлении.

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