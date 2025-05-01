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Воїни атакували російську систему ППО "Бук" — відео

1 травня 2025 17:21
Євгенія Брюховецька - редактор
Сухопутні війська знищили систему ППО "Бук" та показали феєрверк
Влучання по системі ППО. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів та ворожу техніку на нашій землі. Так, військові знищили установку ППО, яка була на озброєнні ЗС РФ.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Telegram у четвер, 1 травня.

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На відео видно, як українські розвідники бригади "Чорний ліс" та інші підрозділи атакують російську установку протиповітряної оборони "Бук-М3".

Внаслідок удару комплекс вибухає та відбувається детонація боєкомплекту. 

У Сухопутних військах уточнили, що "Бук-М3" — один із ключових засобів ППО противника, а його вартість становить близько 45 мільйонів доларів. 

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Скриншот допису Сухопутних військ

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у квітні цього року воїни уразили 62 цілі на території Росії.

А воїни ГУР уразили низку одиниць військової техніки росіян на одному з напрямків та показали відео.

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