Сухопутные войска уничтожили систему ПВО "Бук" и показали фейерверк

Попадание по системе ПВО. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и вражескую технику на нашей земле. Так, военные уничтожили установку ПВО, которая была на вооружении ВС РФ.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram в четверг, 1 мая.

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На видео видно, как украинские разведчики бригады "Черный лес" и другие подразделения атакуют российскую установку противовоздушной обороны "Бук-М3".

В результате удара комплекс взрывается и происходит детонация боекомплекта.

В Сухопутных войсках уточнили, что "Бук-М3" — одно из ключевых средств ПВО противника, а его стоимость составляет около 45 миллионов долларов.

Скриншот поста Сухопутных войск

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в апреле этого года воины поразили 62 цели на территории России.

А воины ГУР поразили ряд единиц военной техники россиян на одном из направлений и показали видео.