Сухопутные войска уничтожили систему ПВО "Бук" и показали фейерверк

Воины атаковали российскую систему ПВО "Бук" — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и вражескую технику на нашей земле. Так, военные уничтожили установку ПВО, которая была на вооружении ВС РФ.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram в четверг, 1 мая.
Уничтожение оккупантов
На видео видно, как украинские разведчики бригады "Черный лес" и другие подразделения атакуют российскую установку противовоздушной обороны "Бук-М3".
В результате удара комплекс взрывается и происходит детонация боекомплекта.
В Сухопутных войсках уточнили, что "Бук-М3" — одно из ключевых средств ПВО противника, а его стоимость составляет около 45 миллионов долларов.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в апреле этого года воины поразили 62 цели на территории России.
А воины ГУР поразили ряд единиц военной техники россиян на одном из направлений и показали видео.
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