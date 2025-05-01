Сирський провів комплексну нараду — про що йшлося

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Facebook/Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 1 травня, провів комплексну нараду. Вона стосувалася підсумків роботи ЗСУ у квітні 2025 року.

Про це Сирський написав у Telegram.

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Нарада щодо результатів у квітні

"Це був ще один важкий місяць війни, що триває загалом уже 11 років. Але ми утримали стійкість оборони, не допустили критичних втрат і ворожих проривів", — зазначив Сирський.

За його словами, основні зусилля ЗСУ зосереджують на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський і Курський, Покровський, а також Новопавлівський. Водночас Сили оборони використовують тактику активної оборони — завдяки цьом воїни протягом місяця відновили 115 позицій.

Також активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи та інші складові комплексного вогневого ураження. Зокрема, засобами DeepStrike у квітні було уражено 62 цілі на території Росії — серед них військові об’єкти, що підриває спроможності ВПК ворога.

Нарощення використання дронів

"Це був ще один місяць нарощення напрямку БпЛА, оптимізації системи управління Збройних Сил та посилення підготовки особового складу", — зауважив головком.

Він зауважив, що триває масштабування підрозділів до бригад із посиленою безпілотною складовою, а також комплектування пріоритетних штурмових полків.

Водночас продовжується перехід на корпусну систему: сформували управління нових армійських корпусів та корпусу ДШВ, завершується їхнє комплектування — акцент на централізованій підготовці і бойовому стажуванні.

Мобілізація в Україні

В Україні тривають заходи мобілізації — триває розгортання рекрутингового проєкту "18-24" та переведення особового складу із небойових частин у бойові. Наразі через застосунок "Армія+" погоджено переведення вже 30,5 тисяч військовослужбовців.

Серед іншого Сирський заслухав доповідь про стан дисципліни та підтримання правопорядку в ЗСУ. Там позитивна тенденція: кількість кримінальних правопорушень у війську знизилася на 43% у порівнянні з показником 2024 року.

Крім того, очільник ЗСУ заслухав пропозиції представників органів військового управління щодо шляхів розв’язання проблем та назначив завдання командуванням.

Скриншот допису Сирського

Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський повідомив, що за місяць українські дрони уразили понад 83 тисячі цілей РФ.

Також він вважає, що ситуація на фронті не свідчить про намір ворога припиняти бойові дії на три дні до 9 травня.