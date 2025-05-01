Сырский провел комплексное совещание - о чем шла речь

Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Facebook/Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 1 мая, провел комплексное совещание. Оно касалось итогов работы ВСУ в апреле 2025 года.

Об этом Сырский написал в Telegram.

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Совещание по результатам в апреле

"Это был еще один тяжелый месяц войны, которая длится в целом уже 11 лет. Но мы удержали устойчивость обороны, не допустили критических потерь и вражеских прорывов", — отметил Сырский.

По его словам, основные усилия ВСУ сосредоточены на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми являются прежде всего Сумское и Курское, Покровское, а также Новопавловское. В то же время Силы обороны используют тактику активной обороны — благодаря этому воины в течение месяца восстановили 115 позиций.

Также активно работает артиллерия, авиация, беспилотные системы и другие составляющие комплексного огневого поражения. В частности, средствами DeepStrike в апреле было поражено 62 цели на территории России — среди них военные объекты, что подрывает способности ВПК врага.

Наращивание использования дронов

"Это был еще один месяц наращивания направления БпЛА, оптимизации системы управления Вооруженных Сил и усиления подготовки личного состава", — отметил главком.

Он отметил, что продолжается масштабирование подразделений до бригад с усиленной беспилотной составляющей, а также комплектование приоритетных штурмовых полков.

В то же время продолжается переход на корпусную систему: сформировали управления новых армейских корпусов и корпуса ДШВ, завершается их комплектование — акцент на централизованной подготовке и боевой стажировке.

Мобилизация в Украине

В Украине продолжаются мероприятия мобилизации - продолжается развертывание рекрутингового проекта "18-24" и перевод личного состава из небоевых частей в боевые. Сейчас через приложение "Армия+" согласован перевод уже 30,5 тысяч военнослужащих.

Среди прочего Сырский заслушал доклад о состоянии дисциплины и поддержания правопорядка в ВСУ. Там положительная тенденция: количество уголовных правонарушений в войске снизилось на 43% по сравнению с показателем 2024 года.

Кроме того, глава ВСУ заслушал предложения представителей органов военного управления относительно путей решения проблем и назначил задачи командованию.

Скриншот поста Сырского

Скриншот поста Сырского

Ранее Сирский сообщил, что за месяц украинские дроны поразили более 83 тысяч целей РФ.

Также он считает, что ситуация на фронте не свидетельствует о намерении врага прекращать боевые действия на три дня до 9 мая.