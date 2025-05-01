Сырский провел комплексное совещание - о чем шла речь

Сырский провел совещание по результатам ВСУ в апреле
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 1 мая, провел комплексное совещание. Оно касалось итогов работы ВСУ в апреле 2025 года.
Об этом Сырский написал в Telegram.
Совещание по результатам в апреле
"Это был еще один тяжелый месяц войны, которая длится в целом уже 11 лет. Но мы удержали устойчивость обороны, не допустили критических потерь и вражеских прорывов", — отметил Сырский.
По его словам, основные усилия ВСУ сосредоточены на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми являются прежде всего Сумское и Курское, Покровское, а также Новопавловское. В то же время Силы обороны используют тактику активной обороны — благодаря этому воины в течение месяца восстановили 115 позиций.
Также активно работает артиллерия, авиация, беспилотные системы и другие составляющие комплексного огневого поражения. В частности, средствами DeepStrike в апреле было поражено 62 цели на территории России — среди них военные объекты, что подрывает способности ВПК врага.
Наращивание использования дронов
"Это был еще один месяц наращивания направления БпЛА, оптимизации системы управления Вооруженных Сил и усиления подготовки личного состава", — отметил главком.
Он отметил, что продолжается масштабирование подразделений до бригад с усиленной беспилотной составляющей, а также комплектование приоритетных штурмовых полков.
В то же время продолжается переход на корпусную систему: сформировали управления новых армейских корпусов и корпуса ДШВ, завершается их комплектование — акцент на централизованной подготовке и боевой стажировке.
Мобилизация в Украине
В Украине продолжаются мероприятия мобилизации - продолжается развертывание рекрутингового проекта "18-24" и перевод личного состава из небоевых частей в боевые. Сейчас через приложение "Армия+" согласован перевод уже 30,5 тысяч военнослужащих.
Среди прочего Сырский заслушал доклад о состоянии дисциплины и поддержания правопорядка в ВСУ. Там положительная тенденция: количество уголовных правонарушений в войске снизилось на 43% по сравнению с показателем 2024 года.
Кроме того, глава ВСУ заслушал предложения представителей органов военного управления относительно путей решения проблем и назначил задачи командованию.
Ранее Сирский сообщил, что за месяц украинские дроны поразили более 83 тысяч целей РФ.
Также он считает, что ситуация на фронте не свидетельствует о намерении врага прекращать боевые действия на три дня до 9 мая.
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