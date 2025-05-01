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Воїни ГУР уразили низку техніки РФ на фронті — відео

1 травня 2025 13:33
Євгенія Брюховецька - редактор
Автомобільна техніка та ППО — ГУР показало удари по РФ на фронті
Удар по окупантах. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни Головного Управління розвідки вбили та поранили 72 російських солдати за тиждень.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у четвер, 1 травня.

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Знищення окупантів

Воїни підрозділів ГУР не припиняють ліквідацію ворога та його техніки. За минулий тиждень розвідники на фронті знищили та уразили:

  • 26 автомобільних транспортних засобів росіян;
  • чотири броньовики; 
  • чотири артилерійські системи; 
  • сім ударних безпілотників; 
  • шість антен зв’язку;
  • чотири системи РЕБ/РЕР;
  • понад 140 ворожих інженерно-фортифікаційних споруд. 

Крім того, внаслідок успішного удару була пошкоджена одна система ППО окупантів.

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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, вчора дрони СБУ уразили завод у Муромі, який працював на авіацію та флот російських загарбників.

А ЗСУ знищили мобільний комплекс пеленгації "Борщовик" на Харківському напрямку.

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