Автомобільна техніка та ППО — ГУР показало удари по РФ на фронті

Воїни ГУР уразили низку техніки РФ на фронті — відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни Головного Управління розвідки вбили та поранили 72 російських солдати за тиждень.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у четвер, 1 травня.
Знищення окупантів
Воїни підрозділів ГУР не припиняють ліквідацію ворога та його техніки. За минулий тиждень розвідники на фронті знищили та уразили:
- 26 автомобільних транспортних засобів росіян;
- чотири броньовики;
- чотири артилерійські системи;
- сім ударних безпілотників;
- шість антен зв’язку;
- чотири системи РЕБ/РЕР;
- понад 140 ворожих інженерно-фортифікаційних споруд.
Крім того, внаслідок успішного удару була пошкоджена одна система ППО окупантів.
Нагадаємо, вчора дрони СБУ уразили завод у Муромі, який працював на авіацію та флот російських загарбників.
А ЗСУ знищили мобільний комплекс пеленгації "Борщовик" на Харківському напрямку.
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