Автомобильная техника и ПВО - ГУР показало удары по РФ на фронте

Воины ГУР поразили ряд техники РФ на фронте — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов и их технику на нашей земле. Так, воины Главного управления разведки убили и ранили 72 российских солдата за неделю.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в четверг, 1 мая.
Уничтожение оккупантов
Воины подразделений ГУР не прекращают ликвидацию врага и его техники. За прошедшую неделю разведчики на фронте уничтожили и поразили:
- 26 автомобильных транспортных средств россиян;
- четыре броневика;
- четыре артиллерийские системы;
- семь ударных беспилотников;
- шесть антенн связи;
- четыре системы РЭБ/РЭР;
- более 140 вражеских инженерно-фортификационных сооружений.
Кроме того, в результате успешного удара была повреждена одна система ПВО оккупантов.
Напомним, вчера дроны СБУ поразили завод в Муроме, который работал на авиацию и флот российских захватчиков.
А ВСУ уничтожили мобильный комплекс пеленгации "Борщевик" на Харьковском направлении.
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