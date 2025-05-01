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Воины ГУР поразили ряд техники РФ на фронте — видео

1 мая 2025 13:33
Евгения Брюховецкая - редактор
Автомобильная техника и ПВО - ГУР показало удары по РФ на фронте
Удар по оккупантам. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов и их технику на нашей земле. Так, воины Главного управления разведки убили и ранили 72 российских солдата за неделю.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГУР в Telegram в четверг, 1 мая.

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Воины подразделений ГУР не прекращают ликвидацию врага и его техники. За прошедшую неделю разведчики на фронте уничтожили и поразили:

  • 26 автомобильных транспортных средств россиян;
  • четыре броневика;
  • четыре артиллерийские системы;
  • семь ударных беспилотников;
  • шесть антенн связи;
  • четыре системы РЭБ/РЭР;
  • более 140 вражеских инженерно-фортификационных сооружений.

Кроме того, в результате успешного удара была повреждена одна система ПВО оккупантов.

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Скриншот поста ГУР

Напомним, вчера дроны СБУ поразили завод в Муроме, который работал на авиацию и флот российских захватчиков.

А ВСУ уничтожили мобильный комплекс пеленгации "Борщевик" на Харьковском направлении.

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