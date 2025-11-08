Обстрел Украины 8 ноября — сколько целей сбила ПВО

РФ выпустила более 500 целей — сколько дронов и ракет сбила ПВО
Российская оккупационная армия ночью 8 ноября атаковала Украину ударными дронами и различными типами ракет. Основные направления удара — Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Сколько дронов и ракет выпустила РФ по Украине
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 8 ноября оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для этого враг применил ударные БпЛА, ракеты воздушного, наземного и морского базирования.
В общем, наши войска обнаружили 503 средства воздушного нападения — 45 ракет (из них — 32 "баллистика) и 458 БпЛА различных типов (около 300 — "Шахеды"):
- 458 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — территория РФ и Гвардейское — временно оккупированная территория Крыма;
- 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Курской, Воронежской, Ростовской областей;
- 10 крылатых ракет Искандер-К из Курской и Воронежской областей;
- 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области РФ;
- 3 крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
Отмечается, что основные направления удара — Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила 415 воздушных целей:
- 406 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 9 ракет различных типов.
"Сейчас зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БпЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на четырех локациях в разных регионах Украины. Кроме того, по состоянию на 10:00, информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется", — рассказали в Воздушных силах.
Напомним, ранее мониторинговые каналы показали движение ракет и дронов россиян в ночь на 8 ноября. Это был самый массированный удар по украинской нефтегазовой инфраструктуре.
В результате есть повреждения железной дороги, а в одном из городов в Полтавской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
Читайте Новини.LIVE!