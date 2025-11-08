Видео
Україна
Главная Армия РФ выпустила более 500 целей — сколько дронов и ракет сбила ПВО

РФ выпустила более 500 целей — сколько дронов и ракет сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 10:54
обновлено: 11:07
Обстрел Украины 8 ноября — сколько целей сбила ПВО
Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия ночью 8 ноября атаковала Украину ударными дронами и различными типами ракет. Основные направления удара — Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов и ракет выпустила РФ по Украине

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 8 ноября оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Для этого враг применил ударные БпЛА, ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

В общем, наши войска обнаружили 503 средства воздушного нападения — 45 ракет (из них — 32 "баллистика) и 458 БпЛА различных типов (около 300 — "Шахеды"):

  • 458 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — территория РФ и Гвардейское — временно оккупированная территория Крыма;
  • 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Курской, Воронежской, Ростовской областей;
  • 10 крылатых ракет Искандер-К из Курской и Воронежской областей;
  • 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области РФ;
  • 3 крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Отмечается, что основные направления удара — Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 8 листопада
Работа ПВО ночью 8 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ведомстве добавили, что по состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила 415 воздушных целей:

  • 406 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 9 ракет различных типов.

"Сейчас зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БпЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на четырех локациях в разных регионах Украины. Кроме того, по состоянию на 10:00, информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется", — рассказали в Воздушных силах.

Напомним, ранее мониторинговые каналы показали движение ракет и дронов россиян в ночь на 8 ноября. Это был самый массированный удар по украинской нефтегазовой инфраструктуре.

В результате есть повреждения железной дороги, а в одном из городов в Полтавской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

обстрелы ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные силы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
