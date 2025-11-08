Обстрел Полтавщины 8 ноября — РФ атаковала энергетику

Город на Полтавщине перевели в режим ЧС — последствия атаки РФ
Российская армия в ночь на 8 ноября нанесла удар по энергетической инфраструктуре в городе Горишние Плавни Полтавской области. Там ввели режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщили в Горишнеплавневском городском совете.
Чрезвычайная ситуация в Горишних Плавнях
В горсовете рассказали, что этой ночью оккупанты нанесли удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас город обесточен.
Коммунальные службы уже проводят подготовительные работы для восстановления поставок воды, водоотведения и тепловой энергии.
"Город переходит в режим чрезвычайной ситуации. Просим сохранять спокойствие, помогать людям, которые в этом больше всего нуждаются, и следить за официальной информацией", — говорится в сообщении.
Позже в горсовете сообщили, что по неофициальной информации "Укрэнерго", из-за обстрелов врага произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры, от которых был запитан город Горишние Плавни.
Там отметили, что быстрое восстановление электроснабжения пока не ожидается. Специалисты работают над выяснением технических проблем и возможностей проведения ремонтных работ.
Что такое чрезвычайная ситуация
Чрезвычайная ситуация — нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объекте или территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным бедствием или другим опасным событием, которое привело (может привести) к гибели людей и / или значительным материальным потерям.
Общие признаки ЧС:
- наличие или угроза гибели людей;
- значительное ухудшение условий жизнедеятельности;
- существенное ухудшение состояния здоровья людей;
- причинение экономического ущерба.
Среди основных мероприятий для защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера является своевременное информирование, при необходимости укрытие в защитных сооружениях, эвакуационные мероприятия и медицинская защита.
Напомним, ночью 8 ноября армия РФ повредила железную дорогу. Вследствие этого есть временные изменения в движении пригородных поездов.
Кроме того, враг атаковал авиабомбами Харьковскую область. Там повреждена АЗС и есть пострадавшие.
