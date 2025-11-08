Обстрел Полтавщины 8 ноября — РФ атаковала энергетику

Генераторы на улице из-за отсутствия света. Фото: Новини.LIVE

Российская армия в ночь на 8 ноября нанесла удар по энергетической инфраструктуре в городе Горишние Плавни Полтавской области. Там ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщили в Горишнеплавневском городском совете.

Чрезвычайная ситуация в Горишних Плавнях

В горсовете рассказали, что этой ночью оккупанты нанесли удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас город обесточен.

Коммунальные службы уже проводят подготовительные работы для восстановления поставок воды, водоотведения и тепловой энергии.

"Город переходит в режим чрезвычайной ситуации. Просим сохранять спокойствие, помогать людям, которые в этом больше всего нуждаются, и следить за официальной информацией", — говорится в сообщении.

Позже в горсовете сообщили, что по неофициальной информации "Укрэнерго", из-за обстрелов врага произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры, от которых был запитан город Горишние Плавни.

Там отметили, что быстрое восстановление электроснабжения пока не ожидается. Специалисты работают над выяснением технических проблем и возможностей проведения ремонтных работ.

Что такое чрезвычайная ситуация

Чрезвычайная ситуация — нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объекте или территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным бедствием или другим опасным событием, которое привело (может привести) к гибели людей и / или значительным материальным потерям.

Общие признаки ЧС:

наличие или угроза гибели людей;

значительное ухудшение условий жизнедеятельности;

существенное ухудшение состояния здоровья людей;

причинение экономического ущерба.

Среди основных мероприятий для защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера является своевременное информирование, при необходимости укрытие в защитных сооружениях, эвакуационные мероприятия и медицинская защита.

Напомним, ночью 8 ноября армия РФ повредила железную дорогу. Вследствие этого есть временные изменения в движении пригородных поездов.

Кроме того, враг атаковал авиабомбами Харьковскую область. Там повреждена АЗС и есть пострадавшие.