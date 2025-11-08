Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Город на Полтавщине перевели в режим ЧС — последствия атаки РФ

Город на Полтавщине перевели в режим ЧС — последствия атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 07:32
обновлено: 07:52
Обстрел Полтавщины 8 ноября — РФ атаковала энергетику
Генераторы на улице из-за отсутствия света. Фото: Новини.LIVE

Российская армия в ночь на 8 ноября нанесла удар по энергетической инфраструктуре в городе Горишние Плавни Полтавской области. Там ввели режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщили в Горишнеплавневском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Чрезвычайная ситуация в Горишних Плавнях

В горсовете рассказали, что этой ночью оккупанты нанесли удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас город обесточен.

Коммунальные службы уже проводят подготовительные работы для восстановления поставок воды, водоотведения и тепловой энергии.

"Город переходит в режим чрезвычайной ситуации. Просим сохранять спокойствие, помогать людям, которые в этом больше всего нуждаются, и следить за официальной информацией", — говорится в сообщении.

Надзвичайна ситуація у Горішніх Плавнях
Скриншот сообщения городского совета

Позже в горсовете сообщили, что по неофициальной информации "Укрэнерго", из-за обстрелов врага произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры, от которых был запитан город Горишние Плавни.

Там отметили, что быстрое восстановление электроснабжения пока не ожидается. Специалисты работают над выяснением технических проблем и возможностей проведения ремонтных работ.

Відключення світла у Горішніх Плавнях 8 листопада
Скриншот сообщения городского совета

Что такое чрезвычайная ситуация

Чрезвычайная ситуация — нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объекте или территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным бедствием или другим опасным событием, которое привело (может привести) к гибели людей и / или значительным материальным потерям.

Общие признаки ЧС:

  • наличие или угроза гибели людей;
  • значительное ухудшение условий жизнедеятельности;
  • существенное ухудшение состояния здоровья людей;
  • причинение экономического ущерба.

Среди основных мероприятий для защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации техногенного и природного характера является своевременное информирование, при необходимости укрытие в защитных сооружениях, эвакуационные мероприятия и медицинская защита.

Напомним, ночью 8 ноября армия РФ повредила железную дорогу. Вследствие этого есть временные изменения в движении пригородных поездов.

Кроме того, враг атаковал авиабомбами Харьковскую область. Там повреждена АЗС и есть пострадавшие.

электроэнергия обстрелы Полтавская область война в Украине энергетика свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации