Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Місто на Полтавщині перевели у режим НС — наслідки атаки РФ

Місто на Полтавщині перевели у режим НС — наслідки атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 07:32
Оновлено: 07:52
Обстріл Полтавщини 8 листопада — РФ атакувала енергетику
Генератори на вулиці через відсутність світла. Фото: Новини.LIVE

Російська армія у ніч проти 8 листопада завдала удару по  енергетичній інфраструктурі у місті Горішні Плавні Полтавської області. Там ввели режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді. 

Реклама
Читайте також:

Надзвичайна ситуація у Горішніх Плавнях

У міськраді розповіли, що цієї ночі окупанти завдали ударів по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Наразі місто знеструмлено.

Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення постачання води, водовідведення та теплової енергії. 

"Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Просимо зберігати спокій, допомагати людям, які цього найбільше потребують, і стежити за офіційною інформацією", — йдеться у повідомленні. 

Надзвичайна ситуація у Горішніх Плавнях
Скриншот допису міської ради

Пізніше у міськраді повідомили, що за неофіційною інформацією "Укренерго", через обстріли ворога відбулося значне пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, від яких було запитане місто Горішні Плавні.

Там наголосили, що швидке відновлення електропостачання наразі не очікується. Спеціалісти працюють над з'ясуванням технічних проблем та можливостей проведення ремонтних робіт.

Відключення світла у Горішніх Плавнях 8 листопада
Скриншот допису міської ради

Що таке надзвичайна ситуація

Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та / або значних матеріальних втрат. 

Загальні ознаки НС:

  • наявність або загроза загибелі людей;
  • значне погіршення умов життєдіяльності;
  • істотне погіршення стану здоров'я людей;
  • заподіяння економічних збитків.

Серед основних заходів для захисту населення і територій від надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру є своєчасне інформування, за потреби укриття в захисних спорудах, евакуаційні заходи та медичний захист.

Нагадаємо, вночі 8 листопада армія РФ пошкодила залізницю. Внаслідок цього є тимчасові зміни в русі приміських поїздів.

Крім того, ворог атакував авіабомбами Харківську область. Там пошкоджена АЗС та є постраждалі. 

електроенергія обстріли Полтавська область війна в Україні енергетика світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації