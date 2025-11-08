Обстріл Полтавщини 8 листопада — РФ атакувала енергетику

Генератори на вулиці через відсутність світла. Фото: Новини.LIVE

Російська армія у ніч проти 8 листопада завдала удару по енергетичній інфраструктурі у місті Горішні Плавні Полтавської області. Там ввели режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Надзвичайна ситуація у Горішніх Плавнях

У міськраді розповіли, що цієї ночі окупанти завдали ударів по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури. Наразі місто знеструмлено.

Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення постачання води, водовідведення та теплової енергії.

"Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Просимо зберігати спокій, допомагати людям, які цього найбільше потребують, і стежити за офіційною інформацією", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису міської ради

Пізніше у міськраді повідомили, що за неофіційною інформацією "Укренерго", через обстріли ворога відбулося значне пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, від яких було запитане місто Горішні Плавні.

Там наголосили, що швидке відновлення електропостачання наразі не очікується. Спеціалісти працюють над з'ясуванням технічних проблем та можливостей проведення ремонтних робіт.

Скриншот допису міської ради

Що таке надзвичайна ситуація

Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та / або значних матеріальних втрат.

Загальні ознаки НС:

наявність або загроза загибелі людей;

значне погіршення умов життєдіяльності;

істотне погіршення стану здоров'я людей;

заподіяння економічних збитків.

Серед основних заходів для захисту населення і територій від надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру є своєчасне інформування, за потреби укриття в захисних спорудах, евакуаційні заходи та медичний захист.

Нагадаємо, вночі 8 листопада армія РФ пошкодила залізницю. Внаслідок цього є тимчасові зміни в русі приміських поїздів.

Крім того, ворог атакував авіабомбами Харківську область. Там пошкоджена АЗС та є постраждалі.