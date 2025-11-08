Відео
РФ пошкодила залізницю — є зміни в русі поїздів

Дата публікації: 8 листопада 2025 07:27
Оновлено: 07:36
Росіяни вдарили по залізниці 8 листопада — графік поїздів змінився
Пошкоджений внаслідок обстрілів вокзал. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 8 листопада пошкодили українську залізницю. Внаслідок ворожих атак є тимчасові зміни в русі приміських поїздів.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". 

РФ вдарила по залізниці

В УЗ розповіли, що через пошкодження залізничної інфраструктури цієї ночі зміни в русі поїздів є у  Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Полтавщина

Цієї доби за зміненими маршрутами курсуватимуть:

  • №6722 Ромодан — Полтава-Київська (замість Ромодан — Полтава-Південна);
  • №6721 Полтава-Київська — Ромодан (замість Полтава-Південна — Ромодан).

Водночас тимчасово не курсуватимуть поїзди:

  • №6361 Ромодан — Гребінка;
  • №6522/6521 Гребінка — Ніжин;
  • №6572/6654 Полтава-Південна — Берестин — Орілька;
  • №6655/6577 Орілька — Берестин — Полтава-Південна.

Харківщина

У Харківській області тимчасово не курсуватимуть: 

  • №6408 Ізюм — Харків-Левада;
  • №6401 Харків-Пас. — Букине;
  • №6701 Харків-Пас. — Зміїв;
  • №6702 Зміїв — Харків-Пас;
  • №6951 Світловодськ — Бурти;
  • №6952 Бурти — Світловодськ.

Дніпропетровщина

Тимчасово не курсуватимуть:

  • №6272 Синельникове-1 — Павлоград-1;
  • №6277 Павлоград-1 — Синельникове- 1.
Удар по залізниці 8 листопада
Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, 23 жовтня РФ атакувала залізничну станцію в Сумах. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждали.

Водночас в ISW пояснили, навіщо Росія б'є по українській залізниці. Аналітики вважають, що ворог хоче порушити роботу українських тилових логістичних вузлів.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
