Росіяни вдарили по залізниці 8 листопада — графік поїздів змінився

РФ пошкодила залізницю — є зміни в русі поїздів
Російські війська у ніч проти 8 листопада пошкодили українську залізницю. Внаслідок ворожих атак є тимчасові зміни в русі приміських поїздів.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
РФ вдарила по залізниці
В УЗ розповіли, що через пошкодження залізничної інфраструктури цієї ночі зміни в русі поїздів є у Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Полтавщина
Цієї доби за зміненими маршрутами курсуватимуть:
- №6722 Ромодан — Полтава-Київська (замість Ромодан — Полтава-Південна);
- №6721 Полтава-Київська — Ромодан (замість Полтава-Південна — Ромодан).
Водночас тимчасово не курсуватимуть поїзди:
- №6361 Ромодан — Гребінка;
- №6522/6521 Гребінка — Ніжин;
- №6572/6654 Полтава-Південна — Берестин — Орілька;
- №6655/6577 Орілька — Берестин — Полтава-Південна.
Харківщина
У Харківській області тимчасово не курсуватимуть:
- №6408 Ізюм — Харків-Левада;
- №6401 Харків-Пас. — Букине;
- №6701 Харків-Пас. — Зміїв;
- №6702 Зміїв — Харків-Пас;
- №6951 Світловодськ — Бурти;
- №6952 Бурти — Світловодськ.
Дніпропетровщина
Тимчасово не курсуватимуть:
- №6272 Синельникове-1 — Павлоград-1;
- №6277 Павлоград-1 — Синельникове- 1.
Нагадаємо, 23 жовтня РФ атакувала залізничну станцію в Сумах. Внаслідок обстрілу двоє людей постраждали.
Водночас в ISW пояснили, навіщо Росія б'є по українській залізниці. Аналітики вважають, що ворог хоче порушити роботу українських тилових логістичних вузлів.
