Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія В ISW пояснили, навіщо Росія б'є по українській залізниці

В ISW пояснили, навіщо Росія б'є по українській залізниці

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 14:57
Оновлено: 15:11
Удари по залізниці — навіщо РФ б'є по інфраструктурі
Наслідки удару по залізниці. Фото: ДСНС

Російські війська посилюють атаки на українську залізничну інфраструктуру. Вони прагнуть порушити роботу українських тилових логістичних вузлів, щоб підірвати передові сили.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) 7 листопада. 

Реклама
Читайте також:

Атака РФ на українську залізницю

Аналітики розповіли, що 6 листопада "Укрзалізниця" оголосила про тимчасове закриття залізничної колії від Гусарівки у Харківській області до Слов'янська та Краматорська на Донеччині. Крім того, скасували поїзди між Бантишевим та Краматорськом, а також між Слов'янськом та Райгородком. Пояснюючи такі рішення, в УЗ сказали, що це пов'язано з "факторами безпеки", оскільки російські війська активізували удари по залізницях. 

За даними ISW, останнім часом Росія посилює обстріли по залізничній інфраструктурі. Так, вночі 6 листопада ворог вдарив по залізничній станції в Кам'янському у Дніпропетровській області. Зазначається, що головна мета окупантів — перекрити наземні лінії зв'язку в регіоні, аби ускладнити логістику. 

"Російська кампанія, яка включає удари по цілях у тилу лінії фронту, таких як дороги, залізниці та мости, що підтримують глобальні військові операції, має на меті полегшити подальші російські наступальні операції протягом наступних тижнів і місяців, погіршуючи здатність України підтримувати сили на передовій", — зазначили експерти. 

Аналітики вважають, що російське військове командування, можливо, має намір перемикнути свою увагу на атаку на фортечний пояс після захоплення Покровська та Мирнограда у майбутньому та використовує удари по залізниці, щоб створити умови для таких атак зараз. Водночас залишається незрозумілим, чи буде успіх Росії в цьому. 

Нагадаємо, на Донеччині тимчасово призупинили рух поїздів Краматорського напрямку. Це пов'язано зі зростанням безпекових ризиків та для збереження життя пасажирів.

Водночас ми писали, як пасажирам доїхати до Слов'янська і Краматорська. Відтепер вони мусять шукати альтернативні види транспорту.

Укрзалізниця поїзди обстріли ISW війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації