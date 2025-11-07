Удари по залізниці — навіщо РФ б'є по інфраструктурі

Наслідки удару по залізниці. Фото: ДСНС

Російські війська посилюють атаки на українську залізничну інфраструктуру. Вони прагнуть порушити роботу українських тилових логістичних вузлів, щоб підірвати передові сили.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) 7 листопада.

Атака РФ на українську залізницю

Аналітики розповіли, що 6 листопада "Укрзалізниця" оголосила про тимчасове закриття залізничної колії від Гусарівки у Харківській області до Слов'янська та Краматорська на Донеччині. Крім того, скасували поїзди між Бантишевим та Краматорськом, а також між Слов'янськом та Райгородком. Пояснюючи такі рішення, в УЗ сказали, що це пов'язано з "факторами безпеки", оскільки російські війська активізували удари по залізницях.

За даними ISW, останнім часом Росія посилює обстріли по залізничній інфраструктурі. Так, вночі 6 листопада ворог вдарив по залізничній станції в Кам'янському у Дніпропетровській області. Зазначається, що головна мета окупантів — перекрити наземні лінії зв'язку в регіоні, аби ускладнити логістику.

"Російська кампанія, яка включає удари по цілях у тилу лінії фронту, таких як дороги, залізниці та мости, що підтримують глобальні військові операції, має на меті полегшити подальші російські наступальні операції протягом наступних тижнів і місяців, погіршуючи здатність України підтримувати сили на передовій", — зазначили експерти.

Аналітики вважають, що російське військове командування, можливо, має намір перемикнути свою увагу на атаку на фортечний пояс після захоплення Покровська та Мирнограда у майбутньому та використовує удари по залізниці, щоб створити умови для таких атак зараз. Водночас залишається незрозумілим, чи буде успіх Росії в цьому.

Нагадаємо, на Донеччині тимчасово призупинили рух поїздів Краматорського напрямку. Це пов'язано зі зростанням безпекових ризиків та для збереження життя пасажирів.

Водночас ми писали, як пасажирам доїхати до Слов'янська і Краматорська. Відтепер вони мусять шукати альтернативні види транспорту.