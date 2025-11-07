Удари по залізниці — навіщо РФ б'є по інфраструктурі

В ISW пояснили, навіщо Росія б'є по українській залізниці
Російські війська посилюють атаки на українську залізничну інфраструктуру. Вони прагнуть порушити роботу українських тилових логістичних вузлів, щоб підірвати передові сили.
Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) 7 листопада.
Атака РФ на українську залізницю
Аналітики розповіли, що 6 листопада "Укрзалізниця" оголосила про тимчасове закриття залізничної колії від Гусарівки у Харківській області до Слов'янська та Краматорська на Донеччині. Крім того, скасували поїзди між Бантишевим та Краматорськом, а також між Слов'янськом та Райгородком. Пояснюючи такі рішення, в УЗ сказали, що це пов'язано з "факторами безпеки", оскільки російські війська активізували удари по залізницях.
За даними ISW, останнім часом Росія посилює обстріли по залізничній інфраструктурі. Так, вночі 6 листопада ворог вдарив по залізничній станції в Кам'янському у Дніпропетровській області. Зазначається, що головна мета окупантів — перекрити наземні лінії зв'язку в регіоні, аби ускладнити логістику.
"Російська кампанія, яка включає удари по цілях у тилу лінії фронту, таких як дороги, залізниці та мости, що підтримують глобальні військові операції, має на меті полегшити подальші російські наступальні операції протягом наступних тижнів і місяців, погіршуючи здатність України підтримувати сили на передовій", — зазначили експерти.
Аналітики вважають, що російське військове командування, можливо, має намір перемикнути свою увагу на атаку на фортечний пояс після захоплення Покровська та Мирнограда у майбутньому та використовує удари по залізниці, щоб створити умови для таких атак зараз. Водночас залишається незрозумілим, чи буде успіх Росії в цьому.
Нагадаємо, на Донеччині тимчасово призупинили рух поїздів Краматорського напрямку. Це пов'язано зі зростанням безпекових ризиків та для збереження життя пасажирів.
Водночас ми писали, як пасажирам доїхати до Слов'янська і Краматорська. Відтепер вони мусять шукати альтернативні види транспорту.
