В ISW объяснили, зачем Россия бьет по украинской железной дороге

Дата публикации 7 ноября 2025 14:57
обновлено: 15:11
Удары по железной дороге — зачем РФ бьет по инфраструктуре
Последствия удара по железной дороге. Фото: ГСЧС

Российские войска усиливают атаки на украинскую железнодорожную инфраструктуру. Они стремятся нарушить работу украинских тыловых логистических узлов, чтобы подорвать передовые силы. 

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) 7 ноября.

Читайте также:

Атака РФ на украинскую железную дорогу

Аналитики рассказали, что 6 ноября "Укрзализныця" объявила о временном закрытии железнодорожного пути от Гусаровки в Харьковской области до Славянска и Краматорска в Донецкой области. Кроме того, отменили поезда между Бантышевым и Краматорском, а также между Славянском и Райгородком. Объясняя такие решения, в УЗ сказали, что это связано с "факторами безопасности", поскольку российские войска активизировали удары по железным дорогам.

По данным ISW, в последнее время Россия усиливает обстрелы железнодорожной инфраструктуры. Так, ночью 6 ноября враг ударил по железнодорожной станции в Каменском в Днепропетровской области. Отмечается, что главная цель оккупантов — перекрыть наземные линии связи в регионе, чтобы усложнить логистику.

"Российская кампания, которая включает удары по целям в тылу линии фронта, таких как дороги, железные дороги и мосты, поддерживающие глобальные военные операции, имеет целью облегчить дальнейшие российские наступательные операции в течение следующих недель и месяцев, ухудшая способность Украины поддерживать силы на передовой", — отметили эксперты.

Аналитики считают, что российское военное командование, возможно, намерено переключить свое внимание на атаку на крепостной пояс после захвата Покровска и Мирнограда в будущем и использует удары по железной дороге, чтобы создать условия для таких атак сейчас. В то же время остается непонятным, будет ли успех России в этом.

Напомним, в Донецкой области приостановили движение поездов Краматорского направления. Это связано с ростом рисков безопасности и для сохранения жизни пассажиров.

В то же время мы писали, как пассажирам доехать до Славянска и Краматорска. Отныне они должны искать альтернативные виды транспорта.

Укрзализныця поезда обстрелы ISW война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
