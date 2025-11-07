Удары по железной дороге — зачем РФ бьет по инфраструктуре

В ISW объяснили, зачем Россия бьет по украинской железной дороге
Российские войска усиливают атаки на украинскую железнодорожную инфраструктуру. Они стремятся нарушить работу украинских тыловых логистических узлов, чтобы подорвать передовые силы.
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) 7 ноября.
Атака РФ на украинскую железную дорогу
Аналитики рассказали, что 6 ноября "Укрзализныця" объявила о временном закрытии железнодорожного пути от Гусаровки в Харьковской области до Славянска и Краматорска в Донецкой области. Кроме того, отменили поезда между Бантышевым и Краматорском, а также между Славянском и Райгородком. Объясняя такие решения, в УЗ сказали, что это связано с "факторами безопасности", поскольку российские войска активизировали удары по железным дорогам.
По данным ISW, в последнее время Россия усиливает обстрелы железнодорожной инфраструктуры. Так, ночью 6 ноября враг ударил по железнодорожной станции в Каменском в Днепропетровской области. Отмечается, что главная цель оккупантов — перекрыть наземные линии связи в регионе, чтобы усложнить логистику.
"Российская кампания, которая включает удары по целям в тылу линии фронта, таких как дороги, железные дороги и мосты, поддерживающие глобальные военные операции, имеет целью облегчить дальнейшие российские наступательные операции в течение следующих недель и месяцев, ухудшая способность Украины поддерживать силы на передовой", — отметили эксперты.
Аналитики считают, что российское военное командование, возможно, намерено переключить свое внимание на атаку на крепостной пояс после захвата Покровска и Мирнограда в будущем и использует удары по железной дороге, чтобы создать условия для таких атак сейчас. В то же время остается непонятным, будет ли успех России в этом.
Напомним, в Донецкой области приостановили движение поездов Краматорского направления. Это связано с ростом рисков безопасности и для сохранения жизни пассажиров.
В то же время мы писали, как пассажирам доехать до Славянска и Краматорска. Отныне они должны искать альтернативные виды транспорта.
Читайте Новини.LIVE!