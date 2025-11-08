Россияне ударили по железной дороге 8 ноября — график поездов изменился

Поврежденный в результате обстрелов вокзал. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 8 ноября повредили украинскую железную дорогу. Вследствие вражеских атак есть временные изменения в движении пригородных поездов.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Реклама

Читайте также:

РФ ударила по железной дороге

В УЗ рассказали, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры этой ночью изменения в движении поездов есть в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Полтавщина

В эти сутки по измененным маршрутам будут курсировать:

№6722 Ромодан — Полтава-Киевская (вместо Ромодан — Полтава-Южная);

№6721 Полтава-Киевская — Ромодан (вместо Полтава-Южная — Ромодан).

В то же время временно не будут курсировать поезда:

№6361 Ромодан — Гребенка;

№6522/6521 Гребенка — Нежин;

№6572/6654 Полтава-Южная — Берестин — Орелька;

№6655/6577 Орелька — Берестин — Полтава-Южная.

Харьковщина

В Харьковской области временно не будут курсировать:

№6408 Изюм — Харьков-Левада;

№6401 Харьков-Пас. — Букино;

№6701 Харьков-Пасс. — Змиев;

№6702 Змиев — Харьков-Пасс;

№6951 Светловодск — Бурты;

№6952 Бурты — Светловодск.

Днепропетровщина

Временно не будут курсировать:

№6272 Синельниково-1 — Павлоград-1;

№6277 Павлоград-1 — Синельниково-1.

Скриншот сообщения Укрзализныци

Напомним, 23 октября РФ атаковала железнодорожную станцию в Сумах. В результате обстрела два человека пострадали.

В то же время в ISW объяснили, зачем Россия бьет по украинской железной дороге. Аналитики считают, что враг хочет нарушить работу украинских тыловых логистических узлов.