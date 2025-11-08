Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ повредила железную дорогу — есть изменения в движении поездов

РФ повредила железную дорогу — есть изменения в движении поездов

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 07:27
обновлено: 07:36
Россияне ударили по железной дороге 8 ноября — график поездов изменился
Поврежденный в результате обстрелов вокзал. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 8 ноября повредили украинскую железную дорогу. Вследствие вражеских атак есть временные изменения в движении пригородных поездов.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Реклама
Читайте также:

РФ ударила по железной дороге

В УЗ рассказали, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры этой ночью изменения в движении поездов есть в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Полтавщина

В эти сутки по измененным маршрутам будут курсировать:

  • №6722 Ромодан — Полтава-Киевская (вместо Ромодан — Полтава-Южная);
  • №6721 Полтава-Киевская — Ромодан (вместо Полтава-Южная — Ромодан).

В то же время временно не будут курсировать поезда:

  • №6361 Ромодан — Гребенка;
  • №6522/6521 Гребенка — Нежин;
  • №6572/6654 Полтава-Южная — Берестин — Орелька;
  • №6655/6577 Орелька — Берестин — Полтава-Южная.

Харьковщина

В Харьковской области временно не будут курсировать:

  • №6408 Изюм — Харьков-Левада;
  • №6401 Харьков-Пас. — Букино;
  • №6701 Харьков-Пасс. — Змиев;
  • №6702 Змиев — Харьков-Пасс;
  • №6951 Светловодск — Бурты;
  • №6952 Бурты — Светловодск.

Днепропетровщина

Временно не будут курсировать:

  • №6272 Синельниково-1 — Павлоград-1;
  • №6277 Павлоград-1 — Синельниково-1.
Удар по залізниці 8 листопада
Скриншот сообщения Укрзализныци

Напомним, 23 октября РФ атаковала железнодорожную станцию в Сумах. В результате обстрела два человека пострадали.

В то же время в ISW объяснили, зачем Россия бьет по украинской железной дороге. Аналитики считают, что враг хочет нарушить работу украинских тыловых логистических узлов.

Укрзализныця поезда обстрелы война в Украине железная дорога Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации