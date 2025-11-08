Россияне ударили по железной дороге 8 ноября — график поездов изменился

РФ повредила железную дорогу — есть изменения в движении поездов
Российские войска в ночь на 8 ноября повредили украинскую железную дорогу. Вследствие вражеских атак есть временные изменения в движении пригородных поездов.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
РФ ударила по железной дороге
В УЗ рассказали, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры этой ночью изменения в движении поездов есть в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Полтавщина
В эти сутки по измененным маршрутам будут курсировать:
- №6722 Ромодан — Полтава-Киевская (вместо Ромодан — Полтава-Южная);
- №6721 Полтава-Киевская — Ромодан (вместо Полтава-Южная — Ромодан).
В то же время временно не будут курсировать поезда:
- №6361 Ромодан — Гребенка;
- №6522/6521 Гребенка — Нежин;
- №6572/6654 Полтава-Южная — Берестин — Орелька;
- №6655/6577 Орелька — Берестин — Полтава-Южная.
Харьковщина
В Харьковской области временно не будут курсировать:
- №6408 Изюм — Харьков-Левада;
- №6401 Харьков-Пас. — Букино;
- №6701 Харьков-Пасс. — Змиев;
- №6702 Змиев — Харьков-Пасс;
- №6951 Светловодск — Бурты;
- №6952 Бурты — Светловодск.
Днепропетровщина
Временно не будут курсировать:
- №6272 Синельниково-1 — Павлоград-1;
- №6277 Павлоград-1 — Синельниково-1.
Напомним, 23 октября РФ атаковала железнодорожную станцию в Сумах. В результате обстрела два человека пострадали.
В то же время в ISW объяснили, зачем Россия бьет по украинской железной дороге. Аналитики считают, что враг хочет нарушить работу украинских тыловых логистических узлов.
