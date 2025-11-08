Обстрел Украины 8 ноября — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Российские войска в ночь на 8 ноября осуществили очередную массированную атаку по украинским городам, целясь на жилые дома, энергетику и инфраструктуру. Чтобы лишить РФ возможности убивать, нужны санкции.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Реакция Зеленского на обстрелы Украины 8 ноября

Зеленский рассказал, что сейчас продолжается спасательная операция в Днепре. Этой ночью Россия ударила по жилому дому в городе. Известно об 11 раненых, среди которых есть дети. Также есть один погибший. В то же время десятки людей удалось спасти.

Ликвидация последствий атаки в Днепре. Фото: ГСЧС

Кроме того, один человек погиб и в Харьковской области, есть пострадавшие в Киевской и Полтавской областях. В то же время враг бил по Днепровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской областям. С вечера атаковали Одесскую область.

Спасатели на месте атаки в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Полтавщине. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Харьковскую область. Фото: ГСЧС

По словам президента, везде, где необходимо, работают все службы — восстанавливают после ударов, поддерживают людей, помогают пострадавшим. Он отметил, что в ночь на 8 ноября Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет. Глава государства подчеркнул, что цели террористов неизменны: обычная жизнь, жилые дома, наша энергетика, инфраструктура.

"Вопрос в ресурсах на убийства, в деньгах — нужны санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну, которую она начала и затягивает. Ценим все шаги, которые партнеры уже сделали, но российские удары показывают, что давление должно быть сильнее", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что обязательно должно быть европейское решение по российским замороженным активам, дополнительные санкции, поддержка и усиление защиты Украины. Президент считает, что на каждый удар Москвы по энергетике, которым они хотят навредить обычным людям перед зимой, должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений.

"До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский ВПК получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть и по торговле нефтью и газом. Рассчитываем на соответствующие решения Америки, Европы, стран "семерки". Спасибо всем, кто готов помогать и действовать ради того, чтобы защитить жизнь", — отметил украинский лидер.

Напомним, 8 ноября оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Кировоградской области. На месте работают все соответствующие службы.

Из-за вражеских обстрелов есть отключения света в ряде областей. Так аварийные графики ввели в Харькове, а в Киеве действуют экстренные отключения.