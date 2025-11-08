Видео
Видео

Главная Армия РФ атаковала критическую инфраструктуру в Кировоградской области

Дата публикации 8 ноября 2025 08:20
обновлено: 08:20
Обстрел Кировоградской области 8 ноября — повреждена инфраструктура
Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Армия РФ ночью 8 ноября атаковала Кировоградскую область. В регионе повреждена критическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telelgram.

Читайте также:

"Очередная массированная атака врага. Цель — критическая инфраструктура. В том числе и в Александрийском районе", — сказал Райкович.

По его словам, пострадавших нет. Спасатели оперативно начали ликвидацию пожара. Кроме того, на месте работают все соответствующие службы и проводится обследование территории.

Скриншот сообщения Андрея Райковича

Напомним, этой ночью оккупанты осуществили массированный удар по украинской нефтегазовой инфраструктуре. Мониторинговые каналы показали движение вражеских ракет и дронов.

Так, в городе Горишние Плавни в Полтавской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ударов по энергетике там нет света.

обстрелы Кировоградская область критическая инфраструктура война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
