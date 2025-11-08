Обстрел Кировоградской области 8 ноября — повреждена инфраструктура

Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Армия РФ ночью 8 ноября атаковала Кировоградскую область. В регионе повреждена критическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telelgram.

Обстрел Кировоградской области 8 ноября

"Очередная массированная атака врага. Цель — критическая инфраструктура. В том числе и в Александрийском районе", — сказал Райкович.

По его словам, пострадавших нет. Спасатели оперативно начали ликвидацию пожара. Кроме того, на месте работают все соответствующие службы и проводится обследование территории.

Скриншот сообщения Андрея Райковича

Напомним, этой ночью оккупанты осуществили массированный удар по украинской нефтегазовой инфраструктуре. Мониторинговые каналы показали движение вражеских ракет и дронов.

Так, в городе Горишние Плавни в Полтавской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ударов по энергетике там нет света.