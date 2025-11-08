Обстріл Кіровоградської області 8 листопада — пошкоджена інфраструктура

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Армія РФ вночі 8 листопада атакувала Кіровоградську область. В регіоні пошкоджена критична інфраструктура.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telelgram.

Обстріл Кіровоградської області 8 листопада

"Чергова масована атака ворога. Ціль — критична інфраструктура. В тому числі і в Олександрійському районі", — сказав Райкович.

За його словами, постраждалих немає. Рятувальники оперативно почали ліквідацію пожежі. Крім того, на місці працюють усі відповідні служби та проводиться обстеження території.

Скриншот допису Андрія Райковича

Нагадаємо, цієї ночі окупанти здійснили наймасованіший удар по українській нафтогазовій інфраструктурі. Моніторингові канали показали рух ворожих ракет та дронів.

Так, в місті Горішні Плавні у Полтавській області ввели режим надзвичайної ситуації. Через удари по енергетиці там немає світла.