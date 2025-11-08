Відео
Головна Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру у Кіровоградській області

РФ атакувала критичну інфраструктуру у Кіровоградській області

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 08:20
Оновлено: 08:20
Обстріл Кіровоградської області 8 листопада — пошкоджена інфраструктура
Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Армія РФ вночі 8 листопада атакувала Кіровоградську область. В регіоні пошкоджена критична інфраструктура. 

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telelgram. 

Читайте також:

Обстріл Кіровоградської області 8 листопада

"Чергова масована атака ворога. Ціль — критична інфраструктура. В тому числі і в Олександрійському районі", — сказав Райкович. 

За його словами, постраждалих немає. Рятувальники оперативно почали ліквідацію пожежі. Крім того, на місці працюють усі відповідні служби та проводиться обстеження території. 

Обстріл Кіровоградської області 8 листопада
Скриншот допису Андрія Райковича

Нагадаємо, цієї ночі окупанти здійснили наймасованіший удар по українській нафтогазовій інфраструктурі. Моніторингові канали показали рух ворожих ракет та дронів. 

Так, в місті Горішні Плавні у Полтавській області ввели режим надзвичайної ситуації. Через удари по енергетиці там немає світла. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
