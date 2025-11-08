Відео
Головна Армія Наймасованіший удар по нафтогазових об'єктах — рух дронів і ракет

Наймасованіший удар по нафтогазових об'єктах — рух дронів і ракет

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 08:08
Оновлено: 08:08
Удар по Україні 8 листопада — як летіли ракети і дрони
Ракети і дрони в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

Російські війська у ніч проти 8 листопада здійснили наймасованіший удар по українській нафтогазовій інфраструктурі. Ворог атакував об'єкти у п'ятьох областях.

Про це повідомляє моніторинговий канал "ППО Радар". 

Читайте також:

Удар по нафтогазовій інфраструктурі

Цієї ночі окупанти атакували нафтогазову інфраструктуру на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та попередньо Чернігівщині. Також під ударами опинилась енергетична інфраструктура Дніпра, Київщини та Полтавщини. 

Рух дронів та ракет 8 листопада
Рух дронів та ракет 8 листопада. Фото: t.me/mon1tor_ua

Зазначається, що для цієї атаки росіяни застосували:

  • ракети "Іскандер-М";
  • ракети "Іскандер-К";
  • ракети "Кинджал";
  • ракети С-300;
  • ймовірно ракети KN-23;
  • БпЛА "Герань-2";
  • БпЛА Shahed-138;
  • БпЛА "Гарпія-А";
  • імітаційні БпЛА "Гербера", "Пародія".

"Основний напрямок удару — Кременчук, Дніпро, північ Полтавщини, Київщина, Слобожанське та інші об'єкти на Харківщині, Харків, лінія фронту на Херсонщині, Дніпропетровщині, Донеччині, район Ніжина та межу Чернігівщини та Київщини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, місто Горішні Плавні Полтавської області перевели у режим надзвичайної ситуації. Росіяни 8 листопада вдарили по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, армія РФ пошкодили українську залізницю, що призвело до зміни руху поїздів у трьох областях. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
