Удар по Украине 8 ноября — как летели ракеты и дроны

Массированный удар по нефтегазовым объектам — движение дронов
Российские войска в ночь на 8 ноября осуществили самый массированный удар по украинской нефтегазовой инфраструктуре. Враг атаковал объекты в пяти областях.
Об этом сообщает мониторинговый канал "ПВО Радар".
Удар по нефтегазовой инфраструктуре
Этой ночью оккупанты атаковали нефтегазовую инфраструктуру на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине и предварительно Черниговщине. Также под ударами оказалась энергетическая инфраструктура Днепра, Киевской и Полтавской областей.
Отмечается, что для этой атаки россияне применили:
- ракеты "Искандер-М";
- ракеты "Искандер-К";
- ракеты "Кинжал";
- ракеты С-300;
- вероятно ракеты KN-23;
- БпЛА "Герань-2";
- БпЛА Shahed-138;
- БпЛА "Гарпия-А";
- имитационные БпЛА "Гербера", "Пародия".
"Основное направление удара — Кременчуг, Днепр, север Полтавщины, Киевщина, Слобожанское и другие объекты на Харьковщине, Харьков, линия фронта на Херсонщине, Днепропетровщине, Донетчине, район Нежина и границу Черниговщины и Киевщины", — говорится в сообщении.
Напомним, город Горишние Плавни Полтавской области перевели в режим чрезвычайной ситуации. Россияне 8 ноября ударили по энергетической инфраструктуре.
Кроме того, армия РФ повредили украинскую железную дорогу, что привело к изменению движения поездов в трех областях.
