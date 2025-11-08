Удар по Украине 8 ноября — как летели ракеты и дроны

Ракеты и дроны в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

Российские войска в ночь на 8 ноября осуществили самый массированный удар по украинской нефтегазовой инфраструктуре. Враг атаковал объекты в пяти областях.

Об этом сообщает мониторинговый канал "ПВО Радар".

Удар по нефтегазовой инфраструктуре

Этой ночью оккупанты атаковали нефтегазовую инфраструктуру на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине и предварительно Черниговщине. Также под ударами оказалась энергетическая инфраструктура Днепра, Киевской и Полтавской областей.

Движение дронов и ракет 8 ноября. Фото: t.me/mon1tor_ua

Отмечается, что для этой атаки россияне применили:

ракеты "Искандер-М";

ракеты "Искандер-К";

ракеты "Кинжал";

ракеты С-300;

вероятно ракеты KN-23;

БпЛА "Герань-2";

БпЛА Shahed-138;

БпЛА "Гарпия-А";

имитационные БпЛА "Гербера", "Пародия".

"Основное направление удара — Кременчуг, Днепр, север Полтавщины, Киевщина, Слобожанское и другие объекты на Харьковщине, Харьков, линия фронта на Херсонщине, Днепропетровщине, Донетчине, район Нежина и границу Черниговщины и Киевщины", — говорится в сообщении.

Напомним, город Горишние Плавни Полтавской области перевели в режим чрезвычайной ситуации. Россияне 8 ноября ударили по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, армия РФ повредили украинскую железную дорогу, что привело к изменению движения поездов в трех областях.