Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Массированный удар по нефтегазовым объектам — движение дронов

Массированный удар по нефтегазовым объектам — движение дронов

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 08:08
обновлено: 08:08
Удар по Украине 8 ноября — как летели ракеты и дроны
Ракеты и дроны в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

Российские войска в ночь на 8 ноября осуществили самый массированный удар по украинской нефтегазовой инфраструктуре. Враг атаковал объекты в пяти областях.

Об этом сообщает мониторинговый канал "ПВО Радар".

Реклама
Читайте также:

Удар по нефтегазовой инфраструктуре

Этой ночью оккупанты атаковали нефтегазовую инфраструктуру на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине и предварительно Черниговщине. Также под ударами оказалась энергетическая инфраструктура Днепра, Киевской и Полтавской областей.

Рух дронів та ракет 8 листопада
Движение дронов и ракет 8 ноября. Фото: t.me/mon1tor_ua

Отмечается, что для этой атаки россияне применили:

  • ракеты "Искандер-М";
  • ракеты "Искандер-К";
  • ракеты "Кинжал";
  • ракеты С-300;
  • вероятно ракеты KN-23;
  • БпЛА "Герань-2";
  • БпЛА Shahed-138;
  • БпЛА "Гарпия-А";
  • имитационные БпЛА "Гербера", "Пародия".

"Основное направление удара — Кременчуг, Днепр, север Полтавщины, Киевщина, Слобожанское и другие объекты на Харьковщине, Харьков, линия фронта на Херсонщине, Днепропетровщине, Донетчине, район Нежина и границу Черниговщины и Киевщины", — говорится в сообщении.

Напомним, город Горишние Плавни Полтавской области перевели в режим чрезвычайной ситуации. Россияне 8 ноября ударили по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, армия РФ повредили украинскую железную дорогу, что привело к изменению движения поездов в трех областях.

обстрелы газ ракеты дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации