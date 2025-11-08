Обстріл України 8 листопада — реакція Зеленського

Цілі терористів незмінні — Зеленський про нічну атаку по Україні
Дата публікації: 8 листопада 2025 10:16
Оновлено: 10:35
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko
Російські війська у ніч проти 8 листопада здійснили чергову масовану атаку по українських містах, цілячись на житлові будинки, енергетику та інфраструктуру. Аби позбавити РФ можливості вбивати, потрібні санкції.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
