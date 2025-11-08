Обстріл України 8 листопада — скільки цілей збила ППО

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія вночі 8 листопада атакувала Україну ударними дронами та різними типами ракет. Основні напрямки удару — Київська, Дніпропетровська та Полтавська області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Повітряних силах розповіли, що у ніч проти 8 листопада окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для цього ворог застосував ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування.

Загалом наші війська виявили 503 засоби повітряного нападу — 45 ракет (із них — 32 "балістика) та 458 БпЛА різних типів (близько 300 — "Шахеди"):

458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — територія РФ та Гвардійське — тимчасово окупована територія Криму;

25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Курської, Воронезької, Ростовської областей;

10 крилатих ракет Іскандер-К із Курської та Воронезької областей;

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області РФ;

3 крилатих ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Зазначається, що основні напрямки удару — Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Робота ППО вночі 8 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У відомстві додали, що станом на 10:00 протиповітряна оборона збила 415 повітряних цілей:

406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

9 ракет різних типів.

"Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях в різних регіонах України. Крім того, станом на 10:00 інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет уточнюється", — розповіли у Повітряних силах.

Нагадаємо, раніше моніторингові канали показали рух ракет і дронів росіян у ніч проти 8 листопада. Це був наймасованіший удар по українській нафтогазовій інфраструктурі.

В результаті є пошкодження залізниці, а в одному з міст у Полтавській області ввели режим надзвичайної ситуації.