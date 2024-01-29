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Когда ТЦК не могут оштрафовать военнообязанных — адвокат объяснил украинцам

29 января 2024 21:54
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — когда ТЦК не могут оштрафовать военнообязанных
Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: armyinform.com.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Общая мобилизация в Украине продолжается, а это значит, что военнообязанные мужчины и дальше получают повестки и могут быть призваны на военную службу. В то же время бывают случаи, когда сотрудники ТЦК и СП выносят украинцам постановления о нарушении правил военного учета.

Когда представители территориальных центров не в праве штрафовать украинских граждан за нарушение правил военного учета, пояснил адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале.

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Так, правозащитник рассказал о деле, которое ему удалось недавно выиграть. Он заявил, что суд вынес решение, которое меняет все, ведь теперь получается, что ТЦК фактически не имеет права выносить постановления о нарушении правил военного учета, если вы не возобновляли свои данные в течение пяти лет.

"Кроме этого суд четко со ссылкой на практику Верховного суда отметил, что нарушение процедуры привлечения лица к ответственности является основанием для закрытия дела", — сказал адвокат.

Пример ситуации

Как рассказал Роман Симутин, 3 августа прошлого года начальник ТЦК вынес постановление о нарушении правил военного учета на клиента адвоката.

В документе он отметил, что мужчина в течение пяти лет не сверял собственные персональные данные и в семидневный срок не сообщил об их изменении, чем нарушил требования ЗУ "О государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", а также постановление Кабмина от 30.12. 2022 года №1487, которое обязывает выполнить данные требования.

Адвокат отметил, что была грубо нарушена процедура рассмотрения дела, определенная КУоАП, а именно:

  • дело рассматривалось без присутствия клиента;
  • постановление не содержит данных о должном и своевременном оповещении;
  • нет информации о времени и месте рассмотрения дела;
  • информация о вызове или оповещении не подтверждается.

А самое важное, что указанное постановление №1487 действительно предусматривает ответственность, если вы не обновляли учетные данные в течение 5 лет. Однако мужчину пытались привлечь к ответственности 3 августа 2023 года, то есть через восемь месяцев с даты принятия постановления. Поэтому пятилетний срок для сверки персональных данных еще не истек.

"Вынести постановление по моему клиенту ТЦК мог только в далеком будущем — в 2029 году", — отметил эксперт.

Позиция суда по данному делу

Суд согласился с доводами адвоката, что после 5 января 2023 года (дата вступления в силу указанного постановления Кабмина) истец не менял свои персональные данные, а именно место жительства.

Поэтому и соответствующего долга у него не возникало, а пятилетний срок для сверки персональных данных еще не истек.

 

Ранее мы писали, что не вправе делать сотрудники ТЦК.

Напомним, мы сообщали, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.

Также мы информировали, какую информацию украинцам следует знать о ТЦК и СП.

война
Украина
штрафы
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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