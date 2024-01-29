Мобилизация в Украине — когда ТЦК не могут оштрафовать военнообязанных

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: armyinform.com.ua

Общая мобилизация в Украине продолжается, а это значит, что военнообязанные мужчины и дальше получают повестки и могут быть призваны на военную службу. В то же время бывают случаи, когда сотрудники ТЦК и СП выносят украинцам постановления о нарушении правил военного учета.

Когда представители территориальных центров не в праве штрафовать украинских граждан за нарушение правил военного учета, пояснил адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале.

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Так, правозащитник рассказал о деле, которое ему удалось недавно выиграть. Он заявил, что суд вынес решение, которое меняет все, ведь теперь получается, что ТЦК фактически не имеет права выносить постановления о нарушении правил военного учета, если вы не возобновляли свои данные в течение пяти лет.

"Кроме этого суд четко со ссылкой на практику Верховного суда отметил, что нарушение процедуры привлечения лица к ответственности является основанием для закрытия дела", — сказал адвокат.

Пример ситуации

Как рассказал Роман Симутин, 3 августа прошлого года начальник ТЦК вынес постановление о нарушении правил военного учета на клиента адвоката.

В документе он отметил, что мужчина в течение пяти лет не сверял собственные персональные данные и в семидневный срок не сообщил об их изменении, чем нарушил требования ЗУ "О государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", а также постановление Кабмина от 30.12. 2022 года №1487, которое обязывает выполнить данные требования.

Адвокат отметил, что была грубо нарушена процедура рассмотрения дела, определенная КУоАП, а именно:

дело рассматривалось без присутствия клиента;

постановление не содержит данных о должном и своевременном оповещении;

нет информации о времени и месте рассмотрения дела;

информация о вызове или оповещении не подтверждается.

А самое важное, что указанное постановление №1487 действительно предусматривает ответственность, если вы не обновляли учетные данные в течение 5 лет. Однако мужчину пытались привлечь к ответственности 3 августа 2023 года, то есть через восемь месяцев с даты принятия постановления. Поэтому пятилетний срок для сверки персональных данных еще не истек.

"Вынести постановление по моему клиенту ТЦК мог только в далеком будущем — в 2029 году", — отметил эксперт.

Позиция суда по данному делу

Суд согласился с доводами адвоката, что после 5 января 2023 года (дата вступления в силу указанного постановления Кабмина) истец не менял свои персональные данные, а именно место жительства.

Поэтому и соответствующего долга у него не возникало, а пятилетний срок для сверки персональных данных еще не истек.

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