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Що не мають право робити співробітники ТЦК — омбудсмен попередив українців

20 січня 2024 07:04
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Які дії працівників ТЦК неправомірні — омбудсмен попередив українців
Працівники ТЦК спілкуються з військовозобов'язаним. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Як відомо, українська влада працює над великим законопроєктом про мобілізацію та військову службу. Крім цього, запроваджуються реформи у ТЦК та СП. Адже час від часу в різних регіонах України спалахують скандали, пов'язані з роботою окремих представників цієї структури.  

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю NV висловив свою думку з приводу роботи ТЦК та СП й розповів, які дії працівників центрів комплектування неправомірні. 

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Які дії працівників ТЦК неправомірні — омбудсмен попередив українців
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Так, перш за все, омбудсмен зазначив, що впродовж 2023 року він отримав понад 95 тисяч звернень громадян. Серед проблемних питань, які стали об'єктом звернень, виділяється діяльність Територіальних центрів комплектування. Часто українці скаржилися на порушення з боку представників ТЦК. Серед них:

  • вимагання документів, що засвідчують особу;
  • вилучення (відбирання) документів, що засвідчують особу;
  • фізичні затримання. 

Лубінець підкреслив, що особливо його обурюють випадки застосування фізичної сили представниками ТЦК до громадян України, у результаті чого були відкриті навіть кримінальні провадження.

Також він висловив обурення стосовно чуток про випадки, які нагадують викрадення, і додав, що хоча ці історії не є системними, вони все одно потребують уваги та реагування. В усіх таких випадках Офіс омбудсмена розпочав власні розслідування та взаємодію з ТЦК для вжиття заходів.

Омбудсмен також висловився стосовно законопроєкту про мобілізацію. На його думку, деякі нововведення прямо суперечать Конституції України. До прикладу, деякі такі пропозиції стосуються саме діяльності ТЦК. 

"ТЦК — це є військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Я не зрозумів: якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи?", — висловився Дмитро Лубінець.

Друге його зауваження стосувалося того, що керівник ТЦК зможе впливати на право громадянина України розпоряджатись своїм майном в повному об'ємі.

"Це нонсенс, коли військовий приймає рішення, що хтось не може продати свою квартиру. Для цього, знову ж таки, є відповідні органи виконавчої влади. Прописуйте це, якщо ви через цю призму хочете збільшити потік мобілізованих в Україні", — пояснює Уповноважений з прав людини.

Раніше ми повідомляли, що робити українцям, якщо співробітники ТЦК діють за межами закону.  

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрав найгучніші скандали, які пов'язані з ТЦК та СП.

Також ми інформували, що в Чернівцях працівники ТЦК викрали та побили відомого музиканта.

війна
Україна
мобілізація
омбудсмен
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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