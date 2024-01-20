Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Что не вправе делать сотрудники ТЦК — омбудсмен предупредил украинцев arrow

Что не вправе делать сотрудники ТЦК — омбудсмен предупредил украинцев

20 января 2024 07:04
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Какие действия работников ТЦК неправомерны — омбудсмен предупредил украинцев
Работники ТЦК общаются с военнообязанным. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Как известно, украинские власти работают над крупным законопроектом о мобилизации и военной службе. Кроме того, вводятся реформы в ТЦК и СП. Ведь время от времени в разных регионах Украины разгораются скандалы, связанные с работой отдельных представителей этой структуры.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью NV выразил свое мнение по поводу работы ТЦК и СП и рассказал, какие действия работников центров комплектования неправомерны.

Читайте также:

 

Какие действия работников ТЦК неправомерны — омбудсмен предупредил украинцев
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Так, прежде всего, омбудсмен отметил, что за 2023 год он получил более 95 тысяч обращений граждан. Среди проблемных вопросов, ставших объектом обращений, выделяется деятельность территориальных центров комплектования. Часто украинцы жаловались на нарушение представителей ТЦК. Среди них:

  • вымогание документов, удостоверяющих личность;
  • изъятие (отнятие) документов, удостоверяющих личность;
  • физические задержания.

Лубинец подчеркнул, что особенно его возмущают случаи применения физической силы представителями ТЦК в отношении граждан Украины, в результате чего были открыты даже уголовные производства.

Также он выразил возмущение слухами о случаях, напоминающих похищение, и добавил, что хотя эти истории не являются системными, они все равно требуют внимания и реагирования. Во всех этих случаях Офис омбудсмена начал собственные расследования и взаимодействие с ТЦК для принятия мер.

Омбудсмен также высказался по поводу законопроекта о мобилизации. По его мнению, некоторые новшества прямо противоречат Конституции Украины. К примеру, некоторые такие предложения касаются именно деятельности ТЦК.

"ТЦК — это военные подразделения. Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус. Я не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, то почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы?", — высказался Дмитрий Лубинец.

Второе его замечание касалось того, что руководитель ТЦК сможет влиять на право гражданина Украины распоряжаться своим имуществом в полном объеме.

"Это нонсенс, когда военный принимает решение, что кто-то не может продать свою квартиру. Для этого, опять, есть соответствующие органы исполнительной власти. Прописывайте это, если вы через эту призму хотите увеличить поток мобилизованных в Украине", — поясняет Уполномоченный по правам человека.

Ранее мы сообщали, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.

Напомним, Новини.LIVE собрал самые громкие скандалы, связанные с ТЦК и СП.

Также мы информировали, что в Черновцах сотрудники ТЦК украли и избили известного музыканта.

война
Украина
мобилизация
омбудсмен
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме