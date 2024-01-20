Какие действия работников ТЦК неправомерны — омбудсмен предупредил украинцев

Работники ТЦК общаются с военнообязанным. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Как известно, украинские власти работают над крупным законопроектом о мобилизации и военной службе. Кроме того, вводятся реформы в ТЦК и СП. Ведь время от времени в разных регионах Украины разгораются скандалы, связанные с работой отдельных представителей этой структуры.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью NV выразил свое мнение по поводу работы ТЦК и СП и рассказал, какие действия работников центров комплектования неправомерны.

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Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Так, прежде всего, омбудсмен отметил, что за 2023 год он получил более 95 тысяч обращений граждан. Среди проблемных вопросов, ставших объектом обращений, выделяется деятельность территориальных центров комплектования. Часто украинцы жаловались на нарушение представителей ТЦК. Среди них:

вымогание документов, удостоверяющих личность;

изъятие (отнятие) документов, удостоверяющих личность;

физические задержания.

Лубинец подчеркнул, что особенно его возмущают случаи применения физической силы представителями ТЦК в отношении граждан Украины, в результате чего были открыты даже уголовные производства.

Также он выразил возмущение слухами о случаях, напоминающих похищение, и добавил, что хотя эти истории не являются системными, они все равно требуют внимания и реагирования. Во всех этих случаях Офис омбудсмена начал собственные расследования и взаимодействие с ТЦК для принятия мер.

Омбудсмен также высказался по поводу законопроекта о мобилизации. По его мнению, некоторые новшества прямо противоречат Конституции Украины. К примеру, некоторые такие предложения касаются именно деятельности ТЦК.

"ТЦК — это военные подразделения. Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус. Я не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, то почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы?", — высказался Дмитрий Лубинец.

Второе его замечание касалось того, что руководитель ТЦК сможет влиять на право гражданина Украины распоряжаться своим имуществом в полном объеме.

"Это нонсенс, когда военный принимает решение, что кто-то не может продать свою квартиру. Для этого, опять, есть соответствующие органы исполнительной власти. Прописывайте это, если вы через эту призму хотите увеличить поток мобилизованных в Украине", — поясняет Уполномоченный по правам человека.

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