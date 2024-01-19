В Чернівцях працівники ТЦК викрали та побили відомого музиканта — подробиці

Музикант Володимир Білик. Фото: Instagram гурту Іntermezzo

ТЦК у Чернівцях звинуватили в побитті та викраденні музиканта Андрія Дулецького і його друга Володимира Білика. Зазначається, що Білик є вокалістом гурту Іntermezzo.

Про це гурт повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Подробиці інциденту з ТЦК в Чернівцях

Відомо, що такий інцидент стався 16 січня об 11:00 в Чернівцях поблизу Єврейського цвинтаря. Там представники ТЦК та СП затримали двох чоловіків, посадили їх в авто, яке було без номерних знаків. В автомобілі вже перебував поліцейський.

Скриншот допису з Instagram гурту Іntermezzo

Зазначається, що Андрія та Володимира повезли на проходження військово-лікарської комісії. Але Дулецький має довідку про непридатність до військової служби, а Володимир обіймає посаду вчителя на 1,25 ставки.

Скриншот допису з Instagram гурту Іntermezzo

"Я відмовлявся проходити ВЛК, проте мені повідомили, що за мене вже все вирішено, і я ще нескоро повернусь додому", — розповів Андрій.

Через це музикант все ж вирішив пройти ВЛК. Потім їх обох відвезли за місто.

"З ТЦК нас посадили в машину, на якій не було номерів. Старший сержант не назвав ні власного прізвища, ні імені. На блокпосту ми одразу повідомили, що нас викрадено, і викликали поліцію, проте можливості особисто поговорити із поліцією у нас не було, бо представники ТЦК заблокували машину", — додав Володимир.

Скриншот допису з Instagram гурту Іntermezzo

Побиття чоловіків працівниками ТЦК

Після цього хлопці намагалися вийти з автомобіля, проте над ними почали глузувати та бити, а поліція, нічого не зробивши, поїхала з місця події.

Скриншот допису з Instagram гурту Іntermezzo

Своєю чергою Володимир подзвонив на номер "102" та попросив викликати швидку допомогу та поліцію. Лікарі приїхали, а правоохоронці не з'явились. Під час дороги до медзакладу, за чоловіками їхали й співробітники ТЦК.

Скриншот допису з Instagram гурту Іntermezzo

Коли вони приїхали до лікарні, Андрій вчергове подзвонив до поліції. Проте до медзакладу приїхали ті ж поліцейські, які дивилися, як їх б'ють.

Але Володимира змусили написати заяву про надання неправдивих свідчень щодо того, що поліцейські не прибули на місце події. Тому Володимир залишився в медзакладі, а Андрія відвезли у невідомому напрямку.

Скриншот допису з Instagram гурту Іntermezzo

Погрози від військкомів

Через три години він зателефонував та повідомив, що його привезли до військкомату, змусили видалити всі відеодокази та відвезли до іншої області на навчання.

"Мене змусили підписати взяття на облік у цьому військкоматі та погрожували фізичною розправою за непокору", — додав чоловік.

Скриншот допису з Instagram гурту Іntermezzo

Нині його друзі не знають, де він перебуває, проте їм відомо, що він живий.

Що кажуть про це в ТЦК

Своєю чергою офіційно Чернівецький обласний ТЦК та СП не коментував таку інформацію. Керівниця служби зв'язків з громадськістю майор Тетяна Гайдащук у коментарі для "Еспресо.Захід" заявила, що співробітники ТЦК діяли в межах закону.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про порушення зі сторони представників територіальних центрів комплектувань. До того ж він прокоментував застосування сили до призовників.