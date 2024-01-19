В Черновцах работники ТЦК похитили и избили известного музыканта — подробности

Музыкант Владимир Билык. Фото: Instagram группы Intermezzo

ТЦК в Черновцах обвинили в избиении и похищении музыканта Андрея Дулецкого и его друга Владимира Билыка. Отмечается, что Билык является вокалистом группы Intermezzo.

Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram.

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Подробности инцидента с ТЦК в Черновцах

Известно, что такой инцидент произошел 16 января в 11:00 в Черновцах вблизи Еврейского кладбища. Там представители ТЦК и СП задержали двух мужчин, посадили их в авто, которое было без номерных знаков. В автомобиле уже находился полицейский.

Скриншот сообщения из Instagram группы Intermezzo

Отмечается, что Андрея и Владимира увезли на прохождение военно-врачебной комиссии. Но Дулецкий имеет справку о непригодности к военной службе, а Владимир занимает должность учителя на 1,25 ставки.

Скриншот сообщения из Instagram группы Intermezzo

"Я отказывался проходить ВВК, однако мне сообщили, что за меня уже все решено, и я еще не скоро вернусь домой", — рассказал Андрей.

Поэтому музыкант все же решил пройти ВВК. Потом их обоих увезли за город.

"Из ТЦК нас посадили в машину, на которой не было номеров. Старший сержант не назвал ни собственной фамилии, ни имени. На блокпосте мы сразу сообщили, что нас похищено, и вызвали полицию, однако возможности лично поговорить с полицией у нас не было, потому что представители ТЦК заблокировали машину", — добавил Владимир.

Скриншот сообщения из Instagram группы Intermezzo

Избиение мужчин работниками ТЦК

После этого ребята пытались выйти из автомобиля, однако над ними начали насмехаться и избивать, а полиция, ничего не сделав, уехала с места происшествия.

Скриншот сообщения из Instagram группы Intermezzo

В свою очередь Владимир позвонил на номер "102" и попросил вызвать скорую помощь и полицию. Врачи приехали, а правоохранители не явились. Во время дороги в медучреждение, за мужчинами ехали и сотрудники ТЦК.

Скриншот сообщения из Instagram группы Intermezzo

Когда они приехали в больницу, Андрей в очередной раз позвонил в полицию. Однако в медучреждение приехали те же полицейские, которые смотрели, как их избивают.

Но Владимира заставили написать заявление о предоставлении ложных показаний о том, что полицейские не прибыли на место происшествия. Поэтому Владимир остался в медучреждении, а Андрея увезли в неизвестном направлении.

Скриншот сообщения из Instagram группы Intermezzo

Угрозы от военных

Через три часа он позвонил по телефону и сообщил, что его привезли в военкомат, заставили удалить все видеодоказательства и отвезли в другую область на учебу.

"Меня заставили подписать взятие на учет в этом военкомате и угрожали физической расправой за неповиновение", — добавил мужчина.

Скриншот сообщения из Instagram группы Intermezzo

Сейчас его друзья не знают, где он находится, однако им известно, что он жив.

Что говорят в ТЦК

В свою очередь официально Черновицкий областной ТЦК и СП не комментировал такую информацию. Руководитель службы по связям с общественностью майор Татьяна Гайдащук в комментарии для "Еспресо.Захід" заявила, что сотрудники ТЦК действовали в рамках закона.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о нарушениях со стороны представителей территориальных центров комплектований. К тому же, он прокомментировал применение силы к призывникам.