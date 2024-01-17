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Лубінець розповів про перевищення повноважень з боку ТЦК та застосування сили до призовників

17 січня 2024 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лубінець розповів про перевищення повноважень з боку ТЦК та застосування сили до призовників
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про порушення зі сторони представників територіальних центрів комплектувань. До того ж він прокоментував застосування сили до призовників.

Про це Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю для NV.

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Порушення представників ТЦК та застосування сили

Журналісти запитали у Лубінця, які найпоширеніші звернення щодо порушень ТЦК він отримував. 

"Основне питання, яке порушують громадяни України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", — наголосив він.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, його найбільше обурює, коли працівники ТЦК застосовують силу до українців. Він наголосив, що знає про це. Наразі відкрите кримінальне провадження відносно порушень.

Лубінець додав, що до нього також звертаються з випадками, коли ТЦК забирають людей з вулиці у мікроавтобуси.

"Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки", — сказав він.

Нагадаємо, у Харкові чоловіки у військовій формі, схожі на працівників ТЦК та СП, намагалися затримати хлопця та заштовхати його у бус. Втім, той швидко відреагував на це та втік. 

Також ми писали, що російські Telegram-канали поширили фейкову інформацію про те, що начебто патрульні поліцейські почали затримувати військовозобов'язаних для співробітників ТЦК та СП. Доказом цього вони опублікували відео, на якому правоохоронці затримали чоловіка.

Верховна Рада
українці
Україна
порушення
мобілізація
повістки
Дмитро Лубінець
ТЦК та СП

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