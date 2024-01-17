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Лубинец рассказал о превышении полномочий со стороны ТЦК и применении силы к призывникам

17 января 2024 15:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лубинец рассказал о превышении полномочий со стороны ТЦК и применении силы к призывникам
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец рассказал о нарушениях со стороны представителей территориальных центров комплектований. К тому же он прокомментировал применение силы к призывникам.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью для NV.

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Журналисты спросили у Лубинца, какие наиболее распространенные обращения по поводу нарушений ТЦК он получал.

"Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", — подчеркнул он.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, его больше всего возмущает, когда работники ТЦК применяют силу к украинцам. Он отметил, что знает об этом. Сейчас открыто уголовное производство в отношении нарушений.

Лубинец добавил, что к нему также обращаются со случаями, когда ТЦК забирают людей с улицы в микроавтобусы.

"Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки", — сказал он.

Напомним, в Харькове мужчины в военной форме, похожие на работников ТЦК и СП, пытались задержать парня и затолкать его в бус. Впрочем, тот быстро отреагировал на это и скрылся.

Также мы писали, что российские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что якобы патрульные полицейские начали задерживать военнообязанных для сотрудников ТЦК и СП. Доказательством тому они опубликовали видео, на котором правоохранители задержали мужчину.

Верховная Рада
украинцы
Украина
нарушения
мобилизация
повестки
Дмитрий Лубинец
ТЦК и СП

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