Лубинец рассказал о превышении полномочий со стороны ТЦК и применении силы к призывникам
Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец рассказал о нарушениях со стороны представителей территориальных центров комплектований. К тому же он прокомментировал применение силы к призывникам.
Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью для NV.
Нарушение представителей ТЦК и применение силы
Журналисты спросили у Лубинца, какие наиболее распространенные обращения по поводу нарушений ТЦК он получал.
"Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", — подчеркнул он.
По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, его больше всего возмущает, когда работники ТЦК применяют силу к украинцам. Он отметил, что знает об этом. Сейчас открыто уголовное производство в отношении нарушений.
Лубинец добавил, что к нему также обращаются со случаями, когда ТЦК забирают людей с улицы в микроавтобусы.
"Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки", — сказал он.
Напомним, в Харькове мужчины в военной форме, похожие на работников ТЦК и СП, пытались задержать парня и затолкать его в бус. Впрочем, тот быстро отреагировал на это и скрылся.
Также мы писали, что российские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что якобы патрульные полицейские начали задерживать военнообязанных для сотрудников ТЦК и СП. Доказательством тому они опубликовали видео, на котором правоохранители задержали мужчину.
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