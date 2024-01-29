Мобілізація в Україні — коли ТЦК не можуть оштрафувати військовозобов'язаних

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: armyinform.com.ua

Загальна мобілізація в Україні продовжується, а це означає, що військовозобов'язані чоловіки й надалі отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Водночас трапляються випадки, коли співробітники ТЦК та СП виносять українцям постанови про порушення правил військового обліку.

Коли представники територіальних центрів не мають право штрафувати українських громадян за порушення правил військового обліку, пояснив адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі.

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Так, правозахисник розказав про справу, яку йому вдалося нещодавно виграти. Він заявив, що суд виніс рішення, яке змінює все, адже тепер виходить, що ТЦК, фактично, не має права виносити постанови про порушення правил військового обліку, якщо ви не поновлювали свої дані впродовж п’яти років.

"Крім цього, суд чітко з посиланням на практику Верховного суду зазначив, що порушення процедури притягнення особи до відповідальності є підставою для закриття справи", — сказав адвокат.

Приклад ситуації

Як розповів Роман Сімутін, 3 серпня минулого року начальник ТЦК виніс постанову про порушення правил військового обліку на клієнта адвоката.

У документі він зазначив, що чоловік впродовж п'яти років не звіряв власні персональні дані та у семиденний строк не повідомив про їх зміну, чим порушив вимоги ЗУ "Про державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", а також постанову Кабміну від 30.12.2022 року №1487, яка зобов’язує виконати дані вимоги.

Адвокат зауважив, що було грубо порушено процедуру розгляду справи, визначену КУпАП, а саме:

справа розглядалася без присутності клієнта;

постанова не містить даних про належне та своєчасне оповіщення;

немає інформації про час та місце розгляду справи;

інформація про виклик чи оповіщення не підтверджується.

А найважливіше, що вказана постанова №1487 дійсно передбачає відповідальність, якщо ви не поновлювали облікові дані впродовж 5 років. Однак чоловіка намагалися притягнути до відповідальності 3 серпня 2023 року, тобто через вісім місяців з дати прийняття постанови. Тому п’ятирічний строк для звірки персональних даних ще не минув.

"Винести постанову щодо мого клієнта ТЦК міг лише у далекому майбутньому — 2029 року", — зазначив експерт.

Позиція суду щодо даної справи

Суд погодився з доводами адвоката, що після 5 січня 2023 року (дата набрання чинності вказаної постанови Кабміну) позивач не змінював свої персональні дані, а саме місце проживання.

Тому і відповідного обов’язку у нього не виникало, а п’ятирічний строк для звірки персональних даних ще не минув.

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