Причиной гибели Павла Иванова BBC называет работу российской ПВО

Погибший пилот F-16, Герой Украины Павел Иванов. Фото: Libkos

Стали известны подробности гибели 26-летнего украинского пилота Павла Иванова, который управлял истребителем F-16. BBC сообщает, что его самолет мог быть сбит ПВО российских оккупантов над Сумщиной.

Об этом сообщает BBC в своем материале, посвященном Иванову.

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Герой Украины, пилот Павел Иванов. Фото: Libkos

Издание отмечает, что официальных версий гибели пилота пока еще не было. Но BBC проанализировало сообщения вражеских Telegram-каналов и выяснило, что там одной из версий называют поражение ракетами российской ПВО над Сумской областью самолета F-16.

Сейчас, по данным официальных источников, все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала работу. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины подтвердили гибель пилота, однако детали происшествия пока не разглашаются.

Что известно о Павле Иванове

Заместитель командира 299-й бригады тактической авиации, Герой Украины Ростислав Лазаренко ("Гром"), поделился воспоминаниями о Павле Иванове, отмечая его профессионализм и преданность делу. Он вспомнил о более 130 боевых вылетов капитана Иванова до переобучения на F-16.

Командование Воздушных Сил отмечает мужество и героизм Павла Иванова, который мужественно защищал Родину от российской агрессии.

Сколько пилотов F-16 потеряла Украина

Издание отмечает, что это уже второй случай гибели пилота F-16 украинских ВВС. Ранее, 26 августа, погиб опытный пилот Алексей Месь ("Мунфиш") во время отражения российской ракетной атаки.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский, присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту F-16 Павлу Иванову. Он погиб, выполняя боевое задание.

А украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали фото Павла Иванова. Они вспомнили, как он радовался, когда узнал, что будет учиться на F-16.