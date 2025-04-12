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Загибель Павла Іванова — Ліберови показали фото пілота F-16

12 квітня 2025 18:31
Аркадій Пастула - Редактор
Ліберови показали фото пілота F-16 Павла Іванова, який загинув 12 квітня
Павло Іванов. Фото: instagram.com/libkos
Аркадій Пастула - Редактор

Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови показали знімки Павла Іванова. Пілот F-16 загинув під час виконання бойового завдання у суботу, 12 квітня.

Фото Костянтин і Влада Ліберови опублікували в Instagram.

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Пілот F-16 Павло Іванов

"Спи спокійно, друже. Дякую за захист. Дякую за небо", — йдеться у повідомленні.

Павло Іванов
Павло Іванов. Фото: instagram.com/libkos
Пілот F-16 Павло Іванов
Павло Іванов. Фото: instagram.com/libkos

Костянтин зазначив, що памʼятає, як Павло радів, коли дізнався, що навчатиметься на F-16. За його словами, все це дуже боляче.

Пілот Павло Іванов, який загинув 12 квітня
Павло Іванов. Фото: instagram.com/libkos
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Допис Ліберових. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 квітня Павло Іванов загинув у бою, боронячи рідну землю від російських окупантів. 

Згодом на загибель пілота відреагував український лідер Володимир Зеленський. Наразі всі обставини трагедії зʼясовують. 

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