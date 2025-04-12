Ліберови показали фото пілота F-16 Павла Іванова, який загинув 12 квітня

Загибель Павла Іванова — Ліберови показали фото пілота F-16
Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови показали знімки Павла Іванова. Пілот F-16 загинув під час виконання бойового завдання у суботу, 12 квітня.
Фото Костянтин і Влада Ліберови опублікували в Instagram.
Пілот F-16 Павло Іванов
"Спи спокійно, друже. Дякую за захист. Дякую за небо", — йдеться у повідомленні.
Костянтин зазначив, що памʼятає, як Павло радів, коли дізнався, що навчатиметься на F-16. За його словами, все це дуже боляче.
Нагадаємо, 12 квітня Павло Іванов загинув у бою, боронячи рідну землю від російських окупантів.
Згодом на загибель пілота відреагував український лідер Володимир Зеленський. Наразі всі обставини трагедії зʼясовують.
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