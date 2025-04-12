Ліберови показали фото пілота F-16 Павла Іванова, який загинув 12 квітня

Павло Іванов. Фото: instagram.com/libkos

Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови показали знімки Павла Іванова. Пілот F-16 загинув під час виконання бойового завдання у суботу, 12 квітня.

Фото Костянтин і Влада Ліберови опублікували в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Пілот F-16 Павло Іванов

"Спи спокійно, друже. Дякую за захист. Дякую за небо", — йдеться у повідомленні.

Павло Іванов. Фото: instagram.com/libkos

Павло Іванов. Фото: instagram.com/libkos

Костянтин зазначив, що памʼятає, як Павло радів, коли дізнався, що навчатиметься на F-16. За його словами, все це дуже боляче.

Павло Іванов. Фото: instagram.com/libkos

Допис Ліберових. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 квітня Павло Іванов загинув у бою, боронячи рідну землю від російських окупантів.

Згодом на загибель пілота відреагував український лідер Володимир Зеленський. Наразі всі обставини трагедії зʼясовують.