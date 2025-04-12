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Гибель Павла Иванова — Либеровы показали фото пилота F-16

12 апреля 2025 18:31
Аркадий Пастула - Редактор
Либеровы показали фото пилота F-16 Павла Иванова, который погиб 12 апреля
Павел Иванов. Фото: instagram.com/libkos
Аркадий Пастула - Редактор

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали снимки Павла Иванова. Пилот F-16 погиб во время выполнения боевого задания в субботу, 12 апреля.

Фото Константин и Влада Либеровы опубликовали в Instagram.

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Пилот F-16 Павел Иванов

"Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо", — говорится в сообщении.

Павло Іванов
Павел Иванов. Фото: instagram.com/libkos
Пілот F-16 Павло Іванов
Павел Иванов. Фото: instagram.com/libkos

Константин отметил, что помнит, как Павел радовался, когда узнал, что будет учиться на F-16. По его словам, все это очень больно.

Пілот Павло Іванов, який загинув 12 квітня
Павел Иванов. Фото: instagram.com/libkos
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Пост Либеровых. Фото: скриншот

Напомним, 12 апреля Павел Иванов погиб в бою, защищая родную землю от российских оккупантов.

Впоследствии на гибель пилота отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются.

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