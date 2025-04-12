Либеровы показали фото пилота F-16 Павла Иванова, который погиб 12 апреля

Павел Иванов. Фото: instagram.com/libkos

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали снимки Павла Иванова. Пилот F-16 погиб во время выполнения боевого задания в субботу, 12 апреля.

Фото Константин и Влада Либеровы опубликовали в Instagram.

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"Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо", — говорится в сообщении.

Павел Иванов. Фото: instagram.com/libkos

Павел Иванов. Фото: instagram.com/libkos

Константин отметил, что помнит, как Павел радовался, когда узнал, что будет учиться на F-16. По его словам, все это очень больно.

Павел Иванов. Фото: instagram.com/libkos

Пост Либеровых. Фото: скриншот

Напомним, 12 апреля Павел Иванов погиб в бою, защищая родную землю от российских оккупантов.

Впоследствии на гибель пилота отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются.