Либеровы показали фото пилота F-16 Павла Иванова, который погиб 12 апреля

Гибель Павла Иванова — Либеровы показали фото пилота F-16
Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали снимки Павла Иванова. Пилот F-16 погиб во время выполнения боевого задания в субботу, 12 апреля.
Фото Константин и Влада Либеровы опубликовали в Instagram.
Пилот F-16 Павел Иванов
"Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо", — говорится в сообщении.
Константин отметил, что помнит, как Павел радовался, когда узнал, что будет учиться на F-16. По его словам, все это очень больно.
Напомним, 12 апреля Павел Иванов погиб в бою, защищая родную землю от российских оккупантов.
Впоследствии на гибель пилота отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются.
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