Загибель пілота F-16 Павла Іванова — Зеленський прокоментував

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель пілота F-16 Павла Іванова у суботу, 12 квітня. Він висловив співчуття родині та його побратимам.

Про це глава держави написав у Telegram.

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Реакція Зеленського на загибель Павла Іванова

"Сьогодні в бою на F-16, на жаль, загинув капітан Павло Іванов. 26 років хлопцю", — наголосив Зеленський.

За його словами, проведено необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Наразі всі обставини зʼясовують.

"Українські F-16, "міражі", МіГи, уся наша бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції", — зазначив глава держави.

Повітряні сили ЗСУ залучені також до захисту країни від російських ракет та безпілотників.

Зеленський наголосив, що Україна пишається воїнами. За його словами, відповідь буде сильною та влучною.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час виконання бойового завдання на F-16 загинув Павло Іванов.

Раніше Зеленський відвідав поранених захисників, які отримали травми під час виконання бойових завдань.