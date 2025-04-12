Гибель пилота F-16 Павла Иванова — Зеленский прокомментировал

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель пилота F-16 Павла Иванова в субботу, 12 апреля. Он выразил соболезнования семье и его собратьям.

Об этом глава государства написал в Telegram.

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Реакция Зеленского на гибель Павла Иванова

"Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, проведены необходимые доклады военных по этой боевой ситуации. Сейчас все обстоятельства выясняются.

"Украинские F-16, "миражи", МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции", — отметил глава государства.

Воздушные силы ВСУ привлечены также к защите страны от российских ракет и беспилотников.

Зеленский подчеркнул, что Украина гордится воинами. По его словам, ответ будет сильным и точным.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время выполнения боевого задания на F-16 погиб Павел Иванов.

Ранее Зеленский посетил раненых защитников, которые получили травмы во время выполнения боевых задач.