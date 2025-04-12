На літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов

Літак F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 у суботу, 12 квітня, загинув пілот. Йдеться про 26-річного Павла Іванова.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

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Загинув пілот Павло Іванов

Пілот загинув у бою, боронячи рідну землю від російських окупантів.

"Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи життям. Павло Іванов був одним із них.

Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія, яка розпочала свою роботу.

"Вічного польоту, Герою!" — додали у Повітряних силах ЗСУ.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

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