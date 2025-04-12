На літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов

Під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16
Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 у суботу, 12 квітня, загинув пілот. Йдеться про 26-річного Павла Іванова.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.
Загинув пілот Павло Іванов
Пілот загинув у бою, боронячи рідну землю від російських окупантів.
"Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи життям. Павло Іванов був одним із них.
Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія, яка розпочала свою роботу.
"Вічного польоту, Герою!" — додали у Повітряних силах ЗСУ.
Нагадаємо, наприкінці березня в Україну вдалося повернути тіла 909 захисників.
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