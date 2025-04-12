На самолете F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов

Во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16
Во время выполнения боевого задания на самолете F-16 в субботу, 12 апреля, погиб пилот. Речь идет о 26-летнем Павле Иванове.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Погиб пилот Павел Иванов
Пилот погиб в бою, защищая родную землю от российских оккупантов.
"Сегодня пилоты F-16 едва ли не ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ отмечают, что украинские пилоты работают на максимуме человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя жизнью. Павел Иванов был одним из них.
Обстоятельства трагедии устанавливает межведомственная комиссия, которая начала свою работу.
"Вечного полета, Герою! " — добавили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, в конце марта в Украину удалось вернуть тела 909 защитников.
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