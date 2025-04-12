Павлу Іванову посмертно присвоїли звання Героя України

Загиблому пілоту F-16 присвоїли звання Героя України
Президент Володимир Зеленський у суботу, 12 квітня, присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Павлу Іванову. Він загинув, виконуючи бойове завдання.
Про це йдеться в указі глави держави №232/2025.
Павло Іванов став Героєм України
"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ІВАНОВУ Павлу Івановичу – майору (посмертно)", — йдеться в указі.
Іванова нагороджено за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння народу.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ 12 квітня повідомили про загибель 26-річного пілота F-16 Павла Іванова.
Згодом Зеленський заявив, що було проведено необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації.
А українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови показали фото Павла Іванова. Вони пригадали, як він радів, коли дізнався, що навчатиметься на F-16.
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