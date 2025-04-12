Павлу Иванову посмертно присвоено звание Героя Украины

Павел Иванов. Фото: instagram.com/libkos

Президент Владимир Зеленский в субботу, 12 апреля, присвоил звание Героя Украины погибшему пилоту F-16 Павлу Иванову. Он погиб, выполняя боевое задание.

Об этом говорится в указе главы государства №232/2025.

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"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ИВАНОВУ Павлу Ивановичу — майору (посмертно)", — говорится в указе.

Иванов награжден за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение народу.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в Воздушных силах ВСУ 12 апреля сообщили о гибели 26-летнего пилота F-16 Павла Иванова.

Впоследствии Зеленский заявил, что были проведены необходимые доклады военных по этой боевой ситуации.

А украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали фото Павла Иванова. Они вспомнили, как он радовался, когда узнал, что будет учиться на F-16.