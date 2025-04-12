Причиною загибелі Павла Іванова BBC називає роботу російської ППО

Загиблий пілот F-16, Герой України Павло Іванов. Фото: Libkos

Стали відомі подробиці загибелі 26-річного українського пілота Павла Іванова, який керував винищувачем F-16. BBC повідомляє, що його літак міг бути збитий ППО російських окупантів над Сумщиною.

Про це повідомляє BBC у своєму матеріалі, присвяченому Іванову.

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Герой України, пілот Павло Іванов. Фото: Libkos

Видання зазначає, що офіційних версій загибелі пілота поки ще не було. Але BBC проаналізувало дописи ворожих Telegram-каналів і з'ясувало, що там однією з версій називають враження ракетами російської ППО над Сумщиною літака F-16.

Зараз, за даними офіційних джерел, усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала роботу. Повітряні сили Збройних сил України підтвердили загибель пілота, однак деталі події поки що не розголошуються.

Що відомо про Павла Іванова

Заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації, Герой України Ростислав Лазаренко ("Грім"), поділився спогадами про Павла Іванова, відзначаючи його професіоналізм та відданість справі. Він згадав про понад 130 бойових вильотів капітана Іванова до перенавчання на F-16.

Командування Повітряних сил відзначає мужність і героїзм Павла Іванова, який мужньо захищав Батьківщину від російської агресії.

Скільки пілотів F-16 втратила Україна

Видання зазначає, що це вже другий випадок загибелі пілота F-16 українських ВПС. Раніше, 26 серпня, загинув досвідчений пілот Олексій Месь ("Мунфіш") під час відбиття російської ракетної атаки.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський, надав звання Героя України загиблому пілоту F-16 Павлу Іванову. Він загинув, виконуючи бойове завдання.

А українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови показали фото Павла Іванова. Вони пригадали, як він радів, коли дізнався, що навчатиметься на F-16.