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Пілоту F-16 Олексію Месю присвоїли звання Героя України посмертно

17 березня 2025 11:00
Євтушенко Аліна - редактор
Загиблому пілоту Олексію Месю присвоїли звання Героя України
Український пілот F-16 Олексій Месь. Фото: ПС ЗСУ/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно пілоту F-16 Олексію Месю. Український льотчик загинув під час відбиття ракетної атаки РФ 26 серпня 2024 року. 

Про присвоєння звання йдеться в Указі президента №165/2025

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В указі президента України зазначається, що звання Героя України присвоюється Олексію Месю, зокрема за мужність і героїзм під час захисту суверенітету України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Месю Олексію Сергійовичу — полковнику (посмертно)", — йдеться в указі глави держави.

Нагадаємо, що 26 серпня 2024 року, захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних сил Збройних сил України Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі.

26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. 

Усі знали Олексія, як "Moonfish" — відомого на весь світ українського пілота, який першим пройшов перенавчання F-16.

Пілот F-16 герой
Скриншот указу президента України

Нагадаємо, що нещодавно українські військові оприлюднили унікальні кадри, на яких зафіксовано момент знищення російських крилатих ракет Х-101 винищувачами Mirage-2000. Ці літаки захисники неба отримали від Франції.

Крім того, нещодавно пілоти ударних дронів підрозділу Falcon бригади "Гарт" завдали удару по російському комплексу дальнього візуального спостереження "Муром-М" у районі Вовчанська Харківської області. Також  українські захисники вдарили по місцях скупчення особового складу.

Володимир Зеленський Герой України захисники F-16 пілоти
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