Повітряні сили показали фото з кабіни пілота винищувача Mirage-2000, який збивав ракети

У ЗСУ показали, як Mirage-2000 збиває ракети РФ — фото з кабіни
Українські військові оприлюднили унікальні кадри, на яких зафіксовано момент знищення російських крилатих ракет Х-101 винищувачами Mirage-2000. Ці літаки захисники неба отримали від Франції.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Як збивали ракети
Історичні знімки зроблені безпосередньо з кабіни українського пілота під час масованої атаки РФ 7 березня.
"Історичні фото від українського пілота! Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року. Дякуємо партнерам", — йдеться у повідомленні.
На фото видно, як французькі винищувачі успішно перехоплюють і знищують ворожі ракети, які загрожували українським містам та критичній інфраструктурі.
Нагадаємо, на початку лютого 2025 року перший винищувач Mirage 2000 прибув в Україну.
Також ми писали, що 7 березня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача через останні масовані обстріли України.
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