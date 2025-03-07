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У ЗСУ показали, як Mirage-2000 збиває ракети РФ — фото з кабіни

7 березня 2025 23:04
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Повітряні сили показали фото з кабіни пілота винищувача Mirage-2000, який збивав ракети
Вид з кабіни пілота. Фото: Повітряні сили ЗСУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Українські військові оприлюднили унікальні кадри, на яких зафіксовано момент знищення російських крилатих ракет Х-101 винищувачами Mirage-2000. Ці літаки захисники неба отримали від Франції.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Історичні знімки зроблені безпосередньо з кабіни українського пілота під час масованої атаки РФ 7 березня.

"Історичні фото від українського пілота! Винищувачі Mirage-2000 Повітряних Сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року. Дякуємо партнерам", — йдеться у повідомленні.

Пілот Mirage збив ракету
Збиття російської ракети. Фото: Повітряні сили ЗСУ

На фото видно, як французькі винищувачі успішно перехоплюють і знищують ворожі ракети, які загрожували українським містам та критичній інфраструктурі.

Військові збивають ракети з винищувача
Пілот збив ракету РФ. Фото: Повітряні сили ЗСУ
Збиття ракет винущувачем Mirage
Збита ракета РФ падає в поле. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, на початку лютого 2025 року перший винищувач Mirage 2000 прибув в Україну.

Також ми писали, що 7 березня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача через останні масовані обстріли України.

ЗСУ обстріли військові винищувач Повітряні сили Mirage 2000
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