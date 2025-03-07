Воздушные силы показали фото из кабины пилота истребителя Mirage-2000, который сбивал ракеты

Вид из кабины пилота. Фото: Воздушные силы ВСУ

Украинские военные обнародовали уникальные кадры, на которых зафиксирован момент уничтожения российских крылатых ракет Х-101 истребителями Mirage-2000. Эти самолеты защитники неба получили от Франции.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Исторические снимки сделаны непосредственно из кабины украинского пилота во время массированной российской атаки 7 марта.

"Исторические фото от украинского пилота! Истребители Mirage-2000 Воздушных сил, предоставленные Францией Украине, сбивают крылатые ракеты Х-101 в украинском небе во время российской атаки 7 марта 2025 года. Спасибо партнерам", — говорится в сообщении.

Сбитие российской ракеты. Фото: Воздушные силы ВСУ

На фото видно, как французские истребители успешно перехватывают и уничтожают вражеские ракеты, которые угрожали украинским городам и критической инфраструктуре.

Пилот сбил ракету РФ. Фото: Воздушные силы ВСУ

Сбитая ракета РФ падает в поле. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, в начале февраля 2025 года первый истребитель Mirage 2000 прибыл в Украину.

Также мы писали, что 7 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего из-за последних массированных обстрелов Украины.