Погибшему пилоту Алексею Месю присвоили звание Героя Украины

Украинский пилот F-16 Алексей Месь. Фото: ПС ВСУ/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно пилоту F-16 Алексею Месю. Украинский летчик погиб во время отражения ракетной атаки РФ 26 августа 2024 года.

О присвоении звания говорится в Указе президента №165/2025.

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В указе президента Украины отмечается, что звание Героя Украины присваивается Алексею Месю, в частности за мужество и героизм при защите суверенитета Украины.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Месю Алексею Сергеевичу — полковнику (посмертно)", — говорится в указе главы государства.

Напомним, что 26 августа 2024 года, защищая нашу страну, погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь. Он героически провел свой последний бой в небе.

26 августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БПЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет.

Все знали Алексея, как "Moonfish" - известного на весь мир украинского пилота, который первым прошел переобучение F-16.

Скриншот указа президента Украины

Напомним, что недавно украинские военные обнародовали уникальные кадры, на которых зафиксирован момент уничтожения российских крылатых ракет Х-101 истребителями Mirage-2000. Эти самолеты защитники неба получили от Франции.

Кроме того, недавно пилоты ударных дронов подразделения Falcon бригады "Гарт" нанесли удар по российскому комплексу дальнего визуального наблюдения "Муром-М" в районе Волчанска Харьковской области. Также украинские защитники ударили по местам скопления личного состава.