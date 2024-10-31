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Генштаб ВСУ отрицает захват оккупантами Селидового — детали

31 октября 2024 11:46
Анастасия Постоенко - Редактор
В Генштабе ВСУ отрицают захват Селидового
Руины в Селидово. Фото: REUTERS/Радио Свобода/Сергей Нужненко
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинские защитники продолжают отбивать российские штурмы в направлении города Селидово Донецкой области. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации на фронте.

Об этом стало известно из сводки Генштаба ВСУ в четверг, 31 октября.

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По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины отразили штурмы россиян в направлении города Селидово на Донбассе. Всего за сутки украинские военные отразили 28 штурмов войск РФ, которые они пытались провести в сторону Миролюбовки, Проминя, Мирнограда, Лисовки, Сухого Яра, Новогродовки, Вишневого, Крутого Яра и Селидового.

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Уведомление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Карта Deepstate Селидово

Отметим, что на онлайн-карте боевых действий Deepstate говорится, что по состоянию на 30 октября Селидово якобы оказалось под контролем российских войск.

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Карта боевых действий. Фото: скриншот

Напомним, что недавно стало известно, что россияне расстреляли гражданских жителей Селидового. Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на военное преступление россиян. Также аналитики Forbes предполагают, что россияне хотят повторить "Угледарский сценарий" в Селидово.

Донецкая область оккупанты Селидово Deepstate война в Украине ВСУ

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