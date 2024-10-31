Бої за Покровськ — яка ситуація у місті та де закріпились окупанти

Руїни у Покровську. Фото: REUTERS/Антон Шинкаренко

Російські війська розташувалися за 6,7 кілометра від Покровська. Місто готують до оборони від окупантів та частково заблокують, хоча там досі залишаються тисячі людей.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

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У Покровську досі перебуває 11 900 людей, серед них є 55 дітей. Російська армія перебуває за 6,7 кілометра від околиць Покровська. Збройні сили України готують місто до оборони. Місцева влада просить людей евакуюватися, оскільки місто частково блокуватимуть.

"І дякую інженерам, які розробили план оборони міста. Згідно з цим планом, ми вже заходимо до міста. Люди це бачать. Тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватися, бо місто блокуватиметься повністю для заходів і виходів із мікрорайонів та вулиць. Ми вже блокуємо околиці міста. Тобто ми не припиняємо будівництво фортифікаційних споруд", — заявив під час ефіру Добряк.

Водночас у коментарі для "Суспільне.Донбас", що місто не блокуватимуть для цивільних на в'їзд і виїзд. Обмеження стосуватимуться лише деяких районів Покровська. Вже зведені фортифікації, які перекриють вулиці та мікрорайони міста.

Нагадаємо, на Покровському напрямку тривають запеклі бої. Так бійці 5 окремої штурмової Київської бригади показали, як вдало відбили штурм окупантів. Бійці бригади "Червона калина" Національної гвардії показали, як знищили групу загарбників.