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Оккупанты уже вблизи Покровска — ВСУ частично заблокируют город

31 октября 2024 08:12
Анастасия Постоенко - Редактор
Бои за Покровск — какая ситуация в городе и где закрепились оккупанты
Развалины в Покровске. Фото: REUTERS/Антон Шинкаренко
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска расположились в 6,7 километрах от Покровска. Город готовят к обороне от оккупантов и частично заблокируют, хотя там до сих пор остаются тысячи людей.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

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Какая ситуация в Покровске

В Покровске до сих пор находится 11 900 человек, среди них 55 детей. Российская армия находится в 6,7 километрах от окрестностей Покровска. Вооруженные силы Украины готовят город к обороне. Местные власти просят людей эвакуироваться, поскольку город будут частично блокировать.

"И спасибо инженерам, которые разработали план обороны города. Согласно этому плану, мы уже заходим в город. Люди это видят. Поэтому мы еще раз призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для мероприятий и выходов из микрорайонов и улиц. Мы уже блокируем, то есть мы не прекращаем строительство фортификационных сооружений", — заявил во время эфира Добряк.

В то же время в комментарии для "Суспільне.Донбас" , что город не будет блокирован для гражданских на въезд и выезд. Ограничения будут касаться только некоторых районов Покровска. Уже построены фортификации, которые перекроют улицы и микрорайоны города.

Напомним, на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Так бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады показали, как удачно отразили штурм оккупантов. Бойцы бригады "Красная калина" Национальной гвардии показали, как уничтожили группу захватчиков.

российские войска оккупанты война в Украине ВСУ Покровск

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