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Окупанти стали швидше просуватися на фронті, але є нюанс

30 жовтня 2024 08:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
Окупанти стали швидше просуватися — яка ситуація на фронті
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська стали швидше просуватися в Україні впродовж останніх тижнів. Парадоксально, але навіть попри це темпи їх наступу все ще повільні і вказують на зміну тактики війни.

Про це йдеться у дайджесті Інституту дослідження війни (ISW).

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Російська армія перейшла до позиційної війни замість механізованих маневрів. Це на думку аналітиків Інституту дослідження війни свідчить про те, "наскільки російське просування було застійним після понад двох з половиною років війни".

"Останні західні звіти, які пов’язують швидкість просування Росії у вересні 2024 року з просуванням Росії на початку війни, вводять в оману. За оцінками ISW, у березні 2022 року російські війська просувалися із середньою швидкістю 1265 квадратних кілометрів на день — це приблизно в 90 разів більше, ніж приблизно 14 квадратних кілометрів, які, за підрахунками ISW, російські війська захоплювали на день у вересні 2024 року", — пояснили аналітики. 

Справді швидким просуванням Росії вглиб території України було на початку російського повномасштабного вторгнення, коли їм вдалося тимчасово захопити значну частину Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. 

Однак окупантам вдалося нещодавно досягти успіхів на сході України, хоча, якщо порівнювати їх з початком наступу РФ, темпи їх просування все одно залишаються малими. Аналітики вважають, що здобутки є тактично значущими, але є нюанс.

"Наприклад, станом на 1 жовтня 2024 року російські війська захопили населений пункт Вугледар, продовжили просування на північ і північний захід від Вугледара, а також протягом останнього тижня досягли значних тактичних успіхів у Селидовому та поблизу нього. Ці відповідні просування є тактично значущими, але не свідчать про загальне збільшення темпів російського просування по всій лінії фронту, значна частина якого залишається відносно нерухомою, а також вони не знаходяться в межах двох порядків величини швидкості російського просування на першому етапі війни", — йдеться у звіті. 

Таким чином дослідники дійшли висновку, що російське командування, ймовірно, наказало військовим збільшити темп механізованих атак по всьому фронту перед початком дощів, які потім унеможливлять просування через багнюку.

Нагадаємо, нещодавно поширилась інформація, що Росія планує новий наступ на півдні України, де їх метою може стати окупація Запоріжжя. У ЗСУ оцінили наскільки це реально та чи вистачить сил у противника.  

Також військові назвали способи, які допоможуть зупинити наступ Росії на Україну та чого саме бракує ЗСУ. 

російські війська окупанти наступ війна в Україні ISW

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