Росіяни продовжують тиснути на фронті — в ISW назвали ділянки

Український воїн. Ілюстративне фото: Сухопутні війська

На напрямках фронту в Україні спостерігається складна ситуація. Російські війська тиснуть та просунулися поблизу Покровська й Вугледара у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Ситуація на фронті

Геолокаційні кадри за попередні дні свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на східну околицю Новоторецького, на захід від Новогродівки, до терикона шахти ім. Коротченка, на північ від Олександропілля та в районі Вугледара Донецької області — зокрема, на захід від населеного пункту Побєда.

Крім того, окупанти днями просунулися на північ від Золотої Ниви і на північ і північний захід від Пречистівки.

За словами російських пропагандистів, ворог просунувся на південь і захід від Богоявленки, досягнув околиць Новоукраїнки та закріпився на південно-східній околиці Шахтарського, однак підтвердження цих заяв немає.

Натомість українські війська, ймовірно, розпочали посилену взводну механізовану атаку на російські позиції на схід від населеного пункту Новий Путь в Глушковському районі Курської області.Там лінія фронту не змінилася.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Нагадаємо, Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про ситуації на фронті. Зокрема, йшлося залучення КНДР до війни на боці Росії.

А за даними ISW, президент Росії Володимир Путін завищує втрати Сил оборони України під час наступальної операції у Курській області. Так він хоче виправдати неспроможність витіснити ЗСУ.